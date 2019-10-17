【黑魔后】安祖蓮娜祖莉隔4年再拍戲　挨過艱難時期：我個人壞咗

《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）近日上映，這個系列相隔5年才推出續集，叫影迷相當期待。作為電影的靈魂人物，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）表示曾一度沒信心扮演如此強大的角色，事關過去幾年來遇上太多難關，更自信是個「壞咗嘅人」。

安祖蓮娜與子女一同出席《黑魔后2》首映，她透露在倫敦拍攝時都有帶幾位心肝寶貝同行。（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉近日接受傳媒訪問宣傳新片《黑魔后2》，被問到為何相隔4年才接拍電影，她有一番解釋：「這是一段艱難的時間，幾年來都在克服不同困難，感覺自己不太堅強，事實上更覺得自己壞了，需要一些時間去重新感受黑魔后的力量。」

安祖蓮娜近年異常消瘦，健康情況令人擔憂。（Getty Images）

戲內是法力無邊的女魔頭，安祖蓮娜戲外亦予人堅強、自信的形象，可是女人面對婚姻失敗，還是會有天塌下來的絕望感。安祖蓮娜與畢彼特（Brad Pitt）於2016年9月宣布離婚，兩人曾被視為荷里活的金童玉女，一起走過12個年頭，經歷了無數風風雨雨，安祖蓮娜說離婚後全靠有6名子女的支持，才能出走來。

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