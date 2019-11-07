人間失格影評：蜷川實花4種顏色與情色　捕捉風流才子太宰治一生

生於日本青森縣的流行作家太宰治，曾經發表過不少的文學作品，在他的一生裡，除了文學之外，就是「情人」與「殉情」，甚至是「自殺」。他在1936年開始發表小說作品，直至1948年發表《人間失格》後便自殺身亡，人生可謂十分靡爛沉淪。 《惡女花魁》日本女導演蜷川實花，本年有兩部電影執導作品，其中一部就是以本宰治的故事為主題，以她的獨特的演繹方式，詮釋太宰治與他生命中最主要的三位女性的故事。《人間失格：太宰治和他的女人》（人間失格：太宰治と3人の女たち）——蜷川實花以斑爛色彩，映襯太宰治沉淪與頹廢的人生，互相的對踫擦出很強烈的火花。

《人》片故事講述已為流行文學作家太宰治，一直沉溺於女人與酒精，亦曾經多次自殺，最終亦被獲救。縱使，太宰治已有妻子美知子（宮澤理惠 飾）及育有兒女，但是仍然沉醉於美色之中，愛上了喜歡他的書迷靜子（澤尻英龍華 飾），以及寡婦富榮（二階堂富美 飾），展開了不倫的愛情關係。但是，美知子卻一直支持着太宰治，希望他有朝一日能夠完成一本鉅著。這段時間，太宰治一直患上肺結核，但是他仍然視酒為伴，直到有一天，當他感到人生即將走到終點之時，他決定把擱置多時的《人間失格》動筆，寫下他的親身經歷，終於成為了其經典之作…

+ 5 + 4 + 3

出生於電影世家的蜷川實花，父親蜷川幸雄曾執導由吉高由里子與高良健吾主演的《蛇信與舌環》，亦是日本當代戲劇代表人物，母親真山知子早年亦曾參與多部電影的演出。蜷川實花曾經舉辦過多次的攝影展覽，以及推出多本攝影相集，以及為歌手拍攝音樂錄影帶。蜷川實花於2007執導首部劇情長片《惡》片，2012年則執導由澤尻英龍華主演的《整容天后》。相隔七年，蜷川實花於本年完成與放映兩部新作，分別是《殺手餐廳》與《人》片。

2009年，日本導演荒戶源次郎執導的《人間失格》，就是以太宰治這本小說作故事藍本，生田斗真演出小說中的主角大庭葉藏，而本片則是以太宰治的個人故事作為骨幹，跟隨着他的後半生，沉醉於女人與酒精那糜爛的生活裡。三位對太宰治十分重要的女性，如何令他動筆撰寫《人間失格》這本著作。還未觀看這部作品之時，對於太宰怡的背景十分陌生，大概就只認識他那左手批著腮的動作而已，所以觀看電影的時候，難免會擔心難以投入於劇情之中。

「人間失格」，意思是指喪失做人的資格，這個標題其實是太宰治的自我諷刺，無論是在現實與電影中，太宰治完成了這本作品後便自殺身亡。蜷川實花利用這本書的標題，引申著太宰治的人生，以及他跟三位女子的感情，對於人物的描寫，劇本上是比較直接，電影就以太宰治跟女子自殺的一場戲作開端，描寫出太宰治面對生命的無助，在靡爛的生活裡，尋找死亡之路。在他的一生裡，不只是女人與酗酒，還有他的成名，就算他的著作深受女性讀者愛戴，但是他仍然只會沉醉於自己的空間裡，現實與幻想的互相交纏，直到他的人生走到最後一刻。

本片則是以太宰治的個人故事作為骨幹，隨著他的後半生，沉醉於女人與酒精那糜爛的生活裡（《人間失格》預告截圖）

很難想像到太宰治的人生落在蜷川實花的手上，會是一部什麼類型的電影，畢竟，蜷川實花的風格鮮艷獨特，配上性格沉鬱的太宰治，兩者格調截然不同，不過這樣的配合，卻是十分有趣，尤其是蜷川實花把她的色彩斑爛的畫面，增添了電影的強烈影像質感。電影貫徹了蜷川實花的個人風格，節奏十分明快，利用剪接與配樂的調子，展現出電影的緊湊。蜷川實花分別利用黑、藍、紅、綠四種選色，代表著太宰治、美知子、靜子、富榮四位主角的性格，顏色之間的互相踫撞，濃厚絢麗的影像，營造出強烈的角色對比。

蜷川實花分別利用黑、藍、紅、綠四種選色，代表著太宰治、美知子、靜子、富榮四位主角的性格，顏色之間的互相踫撞，濃厚絢麗的影像，營造出強烈的角色對比（《人間失格：太宰治和他的女人》官方宣傳照）

片中的四位演員均為出色，以前在電影中並沒有看過小栗旬演出這種類型的角色，今次他在片中演活了太宰治的神髓，流露出角色那份「喪失做人資格」的情緒，有不少內心戲的演繹，讓他在片中有不少的發揮空間。在片中分別演出太宰治三位女人的宮澤里惠、澤尻英龍華、二階堂富美，她們在片中分別演繹美知子的成熟、靜子的可愛、與富榮的寡然，三人表現均出色，當中較有些意想不到的是後兩者的演出，想知就要入場觀看。

+ 9 + 8 + 7

相隔多年沒有執導電影的蜷川實花，今年一口氣執導兩部不同類型的電影，對於之前的兩部作品，《人》片縱使影像的色彩凌厲，但是這次更着重於故事人物的描寫，始終這是一部關於作家生平的故事，配上她的個人特色與風格，呈現出很濃烈的畫面，把主角那份沉溺於沉鬱與痛苦的心境展現出來。太宰治的一生雖然墮落沉淪，總是離不開死亡，但是他最後的離開，大概對他來說可會是一份解脫，讓他釋懷，為他美好的人生畫上句號。

太宰治的一生雖然墮落沉淪，總是離不開死亡，但是他最後的離開，大概對他來說可會是一份解脫，讓他釋懷，為他美好的人生畫上句號（《人間失格》預告截圖）

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