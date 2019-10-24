《黑魔后2》影評：險遭薄弱劇本耽誤的「母后級」婆媳鬥法

（《黑魔后2》官方宣傳海報）

被劇本模糊的三位皇后。 躲在電影裡的詩人

迪士尼暗黑童話再度回歸，《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）接續第一集故事，由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）共同主演。劇情描述一直扮演着母親角色的惡魔仙女瑪列菲森（Maleficent），在本應和樂融融的親家晚宴上，被人類那方的英桂女王冒犯。不但愛洛公主的婚事告吹，還引發了魔法、種族和人類世界的戰火！

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+ 12 + 11 + 10

不論作為續集、結局或獨立電影來看，《黑魔后2》皆上得了檯面，但若說傑出，可能不至於。這是附有人性的童話，還不時出現加強角色魅力的幽默，美術與服裝設計別出心裁，充分營造奇幻王國的華美樣貌。

故事在斑斕世界展開，兩個王國的一場聯姻，透過餐桌上的唇槍舌戰引發衝突並丟出問題，接着各線敘事均具條理，慢慢累積起厚度和情感，「黑魔后」的身世在此揭秘，不過似乎就此截止。電影越到後段，越是「夾硬」；前期拋出的議題以各個「行動」自證，甚至情感的扭轉亦只在幾個鏡頭之內，顯然不足以說服人心。而這刻意的推動發展使那看似幸福又美滿的句點，像是編劇給予自我前功盡棄的安慰。

兩個王國的一場聯姻，透過餐桌上的唇槍舌戰引發衝突並丟出問題（《黑魔后2》劇照）

不過我很喜歡這部電影的野心，迪士尼顯然不想讓動畫電影專美於前。從《反斗奇兵4》（Toy Story 4）的自我認同、《小偷家族》（万引き家族）的另類「家庭」、《海獸之子》（海獣の子供）的萬物平等到《失控班！》（School's out）的生態環境，圍繞着的核心皆是人性。另外，在安祖蓮娜、艾麗芬寧、米雪菲花飾演之下，可見她們試圖努力將平板的角色套入強硬劇本之中。雖說電影成果不盡理想，卻能在幾場戲中獲得過癮，也可稍加體會黑魔后的為母之心，讓觀眾看得更投入一點。

在幾場戲中獲得過癮，也可稍加體會黑魔后的為母之心，讓我們看得更融入一點。（《黑魔后2》劇照）

引起的思考深沉，編劇的回答強硬，是硬傷。《黑魔后2》擁有不輸其餘商業片的娛樂效果，甚至形式更為出色，可惜在走向深層的路途上得不從心，使作品成為上下為難的狀態。但若只是需要部能娛樂、輕鬆的電影，它依舊能讓你滿足。

推薦指數：7.8/10 上映日期：2019.10.17

【本文獲「躲在電影裡的詩人」授權轉載，原文：詩人影評｜《黑魔女2》：批判現實的童話故事。】