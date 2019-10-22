《教父》導演狠批Marvel作品︰令人生厭　《銀河》導演一句完美KO

自從76歲的馬田史高西斯（Martin Scorsese）上月公開指Marvel的超級英雄電影「不是電影」後，惹起不少人爭議，礙於馬田導演地位超然，演員們都只有客氣回應，不過網民就唔同你客氣，狠批導演過時。 事隔一個月，風波趨向平靜時，另一殿堂級導演都出來發表偉論，這位就是經典《教父》系列（The Godfather）、《現代啟示錄》（Apocalypse Now）的導演，80歲的法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola），他不單止力撐老友馬田史高西斯的言論，仲嫌佢太客氣！

Marvel Studios的超級英雄電影，成為電影界奇葩。（《復仇者聯盟4》劇照）

狠批「不是電影」都未夠

Marvel Studios的超級英雄電影系列橫掃全球，既改變了電影圈生態，也成功建立屬於自己的電影宇宙，令不少電影公司都垂青兼效法。不過這類超級英雄電影太商業不獲大導演支持，《狂牛》、《的士司機》導演馬田斯高西斯就直接形容這類根本不是電影，最多只是「主題樂園」。雖然仲有句話作品製作精緻、演員投入，只是未能傳達真實感情，但這番言論即惹起爭議。

名導哥普拉嫌好友馬田史高西斯早前對超級電影的評論未夠狠，要親自加多兩句。（網上圖片）

《教父》導演哥普拉︰令人生厭

就在爭議暫時獲得舒緩之際，另一位高權重的導演也來講兩句。電影《教父》系列名導法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）也出聲力貶Marvel，而且用詞更辣：「馬田是對的，我們希望從電影學到一些道理，得到一些樂趣，得到一些知識，得到一些啟發。我真不知道有誰能夠從這些幾乎一式一樣的電影得到甚麼？馬田已經很善良，只是說它們不是電影，而沒有說它們令人厭惡，這是我剛剛脫口而出的。」

James Gunn對自己的作品被踩，要發聲抗辯。（Getty Image）

James Gunn護航顯風度

面對更猛烈攻擊，身為Marvel Studios導演之一，執導《銀河守護隊》系列的導演James Gunn便在社交網站發聲︰「我們的祖父輩有很多人覺得黑幫電影都是一模一樣，令人厭惡，我們的曾祖父輩有很多人覺得西部片也是差不多。我還記得有一位叔公聽到我大讚《星球大戰》後便反駁：『這種電影還叫做《2001太空漫遊》時我已經看過了，非常沉悶。」

這番言論正表示老一輩向來對新事物有保留，不太接受。「今日的超級英雄片正面對同一狀況，正如昔日的黑幫片、西部片，或是太空電影，不是每個人都能接受，儘管有些鄙視超級英雄片的人是天才，但那也沒有關係。」雖然這番言論沒有指明是反駁誰，但都已經呼之欲出，而且說得合情合理不失風度。