Marvel奇雲費治升呢做總監　料全面掌舵復仇者聯盟劇集、星戰系列

Marvel電影宇宙稱霸全球票房超過10年，一手掌舵影片大方向發展的奇雲費治（Kevin Feige）功不可沒。之前他擔任Marvel影業CEO，與各電視劇部門的各自為政，因此Marvel劇集和電影之間雖然有連繫卻並不直接，劇集的人物也很難在大銀幕上客串登場，外界還指影視兩位大當家有心結，刻意河水不犯井水。

不過，今年由奇雲費治主導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）刷新影史票房最高新紀錄，讓他個人聲望達到巔峰，點石成金的功力更受娛樂圈看重。於此同時，傳出Marvel所屬的迪士尼將在11月推出的最新串流影片平台Disney+，會推出好幾部Marvel英雄劇集打頭炮，包括《洛基》（Loki）、《獵鷹和寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）、《汪達與幻視》（Wanda Vision）等，由電影版的原演員再度揹重飛，和之前Marvel電視劇極少能請到Marvel英雄電影卡士的做法有很大不同。

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果然，今日迪士尼宣布，奇雲費治將升職為Marvel創意總監，此後不只是電影，電視劇以及卡通、漫畫的故事安排和風格走向等，全都由他主導，他在Marvel體系內的影響力將更上一層樓。

早前迪士尼也確定要找奇雲費治負責新的《星球大戰》（Star wars）系列相關電影，加上Marvel與Sony繼續聯手最新的《蜘蛛俠》，他到底有沒辦法全部承接下來？外界都拭目以待。

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