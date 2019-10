【蜘蛛俠3】Marvel大計慘被流出　知情人士踢爆未來兩集劇情走向

自從迪士尼及Sony解決了蜘蛛俠所引發的合約風波後,關於電影的新消息便不斷流出,日前更有外媒率先披露《蜘蛛俠》第三集的故事大綱。據了解,這則消息來自記者Mikey Sutton,他就是當年首位爆出蜘蛛俠將加入Marvel電影宇宙的人。如今他突然披露第三集的劇情,大家了解一下亦無妨。 注意!!!下文含劇透!!!

蜘蛛俠在第三集的經歷,或者是史無前例的挑戰。(《蜘蛛俠:決戰千里》官方圖片)

外媒《Quirky Byte》引述Mikey Sutton指出,對比蜘蛛俠在第三集面對的困難,其實首兩集都不算什麼。他還表示,蜘蛛俠在第三集將會面對不止一位的反派。據了解,《蜘蛛俠3》的反派將會是變色龍(Chameleon)。Mikey Sutton還爆出驚人消息,指變色龍將模仿蜘蛛俠,從而取代他的地位。

雖然神秘客貌似被蜘蛛俠殺死,但網上不少人認為他是詐死。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

變色龍現身

變色龍原名是Dmitri Smerdyakov,他像斯克魯爾族(Skrull)一樣,擁有變形的能力,所以他可以透過變身成目標的外形,從而取代其他人的身份。當時曾傳出,在《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)中,由Numan Acar飾演的Dmitri或者就是變色龍。Dmitri出場時間非常短,甚至在電影大部份時間都失去蹤影,因此神秘客在片尾片段陷害完蜘蛛俠後,變色龍可以變身成蜘蛛俠為所欲為,讓蜘蛛俠的處境更加惡劣。

當時有指由Numan Acar(後)飾演的Dmitri是變色龍/Dmitri Smerdyakov。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

導演的確有同樣想法

該報導續指出,Dmitri將不會是第三集的唯一反派。由於蜘蛛俠進一步被變色龍陷害,所以政府決定任命Kraven the Hunter追捕蜘蛛俠。其實MCU一直都想引入Kraven the Hunter,皆因《黑豹》(Black Panther)導演Ryan Coogler曾表示原本想把Kraven the Hunter加入電影中。《蜘蛛俠》系列導演Jon Watts更明言,他非常願意在第三集介紹Kraven the Hunter。Sony及Marvel都這樣渴望把他帶到大銀幕,相信這消息也相當可信。

知情人士仲透露到更遠的《蜘蛛俠4》,將會解釋神秘客詐死之謎。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

除此之外,有指在《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)中出現的Mac Gargan/蠍子人都會再次亮相。他將聯同Kraven the Hunter齊齊獲政府任命,緝拿蜘蛛俠。所以在第三集,或者會有三位反派登場。他還爆出,大家期待而久的Norman Osborn(綠魔真人角色),將在電影近乎完結前出現。

由Michael Mando飾演的Mac Gargan/蠍子人曾在《蜘蛛俠:強勢回歸》亮相。(《蜘蛛俠:強勢回歸》劇照)

鋪到第四集出現Sinister Six

最後,他連第四集的部份劇情都公開埋,指電影會解釋神秘客詐死之謎,透露原來Kraven the Hunter及變色龍都是為神秘客效命。在這時,Norman Osborn會公開他就是綠魔或者Iron Patriot。之後蠍子人及禿鷹登場,蜘蛛俠會與Sinister Six對決。然而在最後關頭,禿鷹會倒戈,支援蜘蛛俠。如果全部屬實的話,相信劇情會讓人非常期待。