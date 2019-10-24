【JOKER小丑】港版華堅馮力士？　呢位演員好戲到通街都知

DC漫畫電影《JOKER小丑》可謂2019下半年最受矚目的電影，口碑與票房皆收，男主角華堅馮力士（Joqauin Phoenix）更被捧為明年奧斯卡影帝大熱。 最近有網民發現，香港有位男演員激似華堅，仲同樣演技精湛，一次變態演出成為港產片史上的經典，大家估唔估到係邊個？

華堅馮力士的小丑大獲好評，劍指明年奧斯卡。（電影劇照）

登登登櫈！正是TVB藝員出身的李家聲，最近TVB重播1988年劇集《鬥氣一族》，當年剛入行一臉青澀的他，竟令人聯想起年輕時的華堅馮力士，二人外貌都帶點邪氣，擁有深邃的眼神，鼻形亦十分相像，最近華堅因《JOKER小丑》爆紅，令網民亦討論起李家聲。

網民話年輕時的李家聲同華堅馮力士幾似樣。（電影截圖）

演技拍得住影帝黃秋生

入行逾30年的李家聲拍過90部劇集，大銀幕演出相對較少，而當中最經典要數1994年上映的《屯門色魔》。戲中李家聲擔正扮演震驚一時的「屯門色魔」林國偉（角色名字取諧音「藍國偉」），陰森恐怖又帶點歇斯底里的演出，令觀眾留下深刻印象，有影迷更直指其變態演技拍得住影帝黃秋生，但二人際遇大不同，不禁替李家聲感到可惜。

重溫李家聲《屯門色魔》神級演出

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寧放棄酬勞換取具發揮小角色

其實李家聲雖然大部份時間都當不上主角，但做二、三線角色亦能夠比主角搶鏡，例如年前在劇集《仁心解碼II》再演強姦犯，演技絕不比當年《屯門色魔》的演出遜色，這場戲更成為全劇最多人討論的部份。對李家聲來說，演技是畢生興趣，寧願放棄10個騷的酬勞去換取一個有發揮的小角色，這份專業精神，始終能為他帶來一個肯定！