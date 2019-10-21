【JOKER】傳謝拉力圖不滿鬧雙胞　揚言：阻止《JOKER小丑》出現！

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）叫好叫座，全球票房累計超過6億1,900萬美元，非常厲害。 然而，近日有外國傳媒指在《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）飾演小丑的謝拉力圖（Jared Leto）曾嘗試阻止華堅馮力士成為小丑，目前甚至還傳出，華納兄弟已經放棄謝拉力圖再次出任小丑。

華堅馮力士主演的《JOKER小丑》獲廣泛認同，謝拉力圖不滿是可以理解的。（《JOKER小丑》劇照）

謝拉力圖在《自殺特攻：超能暴隊》成為了小丑，然而卻劣評處處，其中一個說法是他的戲份遭刪走，讓他變成一個閒角。即使在《自殺特攻：超能暴隊》評價不佳，但謝拉力圖仍然有興趣進一步探索小丑這角色。當他知道華堅馮力士會成為小丑時，雖然這部電影有別於目前DC擴展宇宙（DCEU），但仍感到極不開心。根據外國傳媒《The Hollywood Reporter》指出，當謝拉力圖得知華納兄弟容許導演Todd Phillips開拍《JOKER小丑》，並找來華堅馮力士主演，他感到「被疏離及沮喪」。

小丑在《自殺特攻：超能暴隊》的上陣時間不多，但其拍檔小丑女卻成功彈出，獲得拍攝獨立電影的機會。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

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根據報導續指出，謝拉力圖對開拍《JOKER小丑》大為震驚。他不只向其經理人投訴，並邀求其音樂經理人Irving Azoff向華納兄弟施壓，指示他：「你一定要阻止這事發生。」希望能把華堅馮力士主演的《JOKER小丑》撤走。然而有知情人士透露，謝拉力圖從沒有提出這個要求，而Irving Azoff卻拒絕評論此事。

謝拉力圖知道華納兄弟準備推出新版小丑時，非常不高興，還傳出他曾計劃阻止華堅馮力士版小丑出現。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

據了解，謝拉力圖成為小丑其中一個主因是一直希望可以拍攝《小丑》的獨立電影。可是當華納兄弟決定製作另一部的《小丑》電影時，這讓謝拉力圖感到困惑。然而，有消息人士稱，華納兄弟對於謝拉力圖在《自殺特攻：超能暴隊》的表示非常不滿，而導演David Ayer的小丑又不夠瘋狂。雖然謝拉力圖的小丑是《自殺特攻：超能暴隊》主角之一，但最後只有數十分鐘上場時間。

《The Hollywood Reporter》報導，指謝拉力圖的小丑已經行到終站，並表示他不會再回來DCEU成為小丑，但華納兄弟及謝拉力圖本人仍然沒有回應。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

最後，該報導續指出，謝拉力圖曾埋怨其經理人應早點告訴他華堅馮力士將會成為小丑，這樣他就可以更落力說服華納只保留他的小丑。如今一切都來得太遲，《The Hollywood Reporter》還稱，謝拉力圖的小丑已經行到終站，他不會在新版《自殺特攻》出現，也證實小丑不會在明年上映的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）登場。由於華堅馮力士不在DCEU的世界內，相信華納兄弟是時候找尋新小丑人選。然而，目前華納兄弟就此事仍未發表任何評論。至於謝拉力圖的《Morbius》，電影將會在美國時間明年7月底上映。

由謝拉力圖主演的《Morbius》，是Sony的Marvel宇宙第二部作品，預計會在美國時間明年7月上映。（IMDb 圖片）

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