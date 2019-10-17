【JOKER小丑】華堅馮力士22年前靚仔廣告出土 　影帝愛布鞋有原因

DC全新《JOKER小丑》上映2週全球票房收益5.56億美元（約43億港元），無人不大讚主演華堅馮力士（Joaquin Phoenix）細膩且精湛的演技，更指他為影迷帶新一個嶄新的「小丑」，是今屆有力問鼎奧斯卡影帝的人選！

不少影迷大讚華堅馮力士演技超強！（劇照）

獨欠全身照

看畢《JOKER小丑》後，影迷對華堅馮力士以往的生活都非常感興趣，有網民翻出他年輕的照片，大讚後生的他非常靚仔，簡直是男神級別！就連1997年他為Prada擔任模特兒拍攝的宣傳照都浮上水面，但當中竟然還有一段小插曲！

華堅馮力士在1985年以藝名「Leaf Phoenix」憑《Kids Don't Tell》出道，不過在1997年仍未稱上是當紅的大明星，所以接下Prada的廣告其實也是難得機會，但有性格的他，竟然為堅持一個原則，夠膽唔聽Prada要求，拒絕穿上Prada的皮鞋，令整輯宣傳照都找不到一張全身照。

華堅馮力士後生時已經係個靚仔！（Twitter圖片）

+ 2

全因為動物發聲

其實華堅馮力士很大機會因為發聲而被換走，究竟是甚麼原因驅使一個普通明星，夠膽拒絕大名牌Prada的要求呢？原來他本來就是個愛護動物的中堅份子，更為此常年茹素，由於Prada 的皮鞋是採用真正動物皮革製造，就此他強裂反對穿上Prada的皮鞋，對於一名當時不算特別有名氣的明星能夠堅持自己，沒有隨波逐流，實屬難得。

華堅馮力士在康城上都是以西裝配上Converse布鞋。（Getty Images）

另外，有粉絲發現華堅馮力士不穿Prada的皮鞋，但他同樣有自己的愛好，他似乎獨愛Converse的布鞋，更會在走紅地毯這般的盛大場合都會着Converse，完全顯出他不拘小節，做自己的特質。