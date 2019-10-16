【復仇者聯盟】鷹眼遭前妻裸照要脅　為爭囡囡監護權擘面互揭性史

「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）與前妻Sonni Pacheco爭搶女兒Eva的監護權，戰火愈演愈烈。Sonni先出招，指控謝洛美維納有酒癮、藥癮、還曾經拿槍試圖傷害她。鷹眼不只否認所有指控，也強力反擊，直指Sonni是個性愛成癮的女人，對於性以及他的性生活有病態的迷戀，甚至失控到遍及他生活中的其他人，譬如Eva其中一位保母，Sonni 竟然在網上搜尋對方的性感豔照，還轉發給監護權之爭的評估員與律師。

這不只是Sonni 轉寄給那些人等的唯一照片，鷹眼還指控她還將自己過去在婚姻生活中所拍攝的正面全裸、露出下體的相片轉發給律師，並威脅要賣給傳媒。那些照片是兩人以往還是夫妻時拍下的，鷹眼稱是Sonni 先拍自己的裸照傳給他，要求他「禮尚往來」，因此他的全裸照才會落在前妻手中。

鷹眼怒批Sonni 的性愛成癮很恐怖，完全表現在她的雕塑創作上，那些作品大膽、赤裸的展現性愛主題，而且風格灰暗。她甚至開始讓女兒成為其中的模特兒，令鷹眼深深為女兒的身心發展感到擔憂，堅信Sonni絕對不適合當個全職照料孩子的媽媽，不該取得獨自監護權，打算自己爭取獨立監護，讓Eva遠離母親的不良影響。鷹眼與前妻間的監護權大戰，正打得如火如荼中。

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