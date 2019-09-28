《復仇者聯盟》爆紅　美隊、鐵甲奇俠、雷神、黑寡婦誰是大贏家？

Marvel超級英雄片紅遍世界各地，一旦被選為要角，有如被仙女棒點中，準備成名爆紅。過去擔任Marvel英雄片主角的演員，不少都因此豬籠入水，影壇地位N級跳，但邊個先係得益最多的大贏家？

第一位靠Marvel英雄片翻身的就是「鐵甲奇俠」（Ironman）羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）。在拍攝該片之前，他在荷李活的氣勢早就江河日下，連在電影裡都只能是陪襯紅花的綠葉，外界認為他坐完監後雖然仲可以復出幕前，但徹底過氣、好難重振雄風。《鐵甲奇俠》籌備時，連電影公司都冇乜信心，是導演Jon Favreau再三爭取，才沒有被易角。

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結果羅拔唐尼爭氣！《鐵甲奇俠》叫好又叫座，Marvel英雄片盛世由此展開，他的聲勢也直衝雲霄，成為片酬一哥，紅到一時無兩，同仲未主演《鐵甲奇俠》前天同地比。遠比在影壇發展尚且被睇好的美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evan），或是早已有地位的黑寡婦施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）收穫更大。

不過，要提到因為扮演Marvel英雄從此徹底改變演藝生涯，「雷神索爾」基斯咸士禾夫 （Chris Hemsworth）比羅拔唐尼更具代表性。羅拔唐尼畢竟紅過先走下坡，而基斯咸士禾夫根本在荷李活談不上有知名度，頂多只在《星空奇遇記》（Star Trek）開頭演了幾分鐘男主角的生父，以及一些影片的配角，毫不起眼，也完全冇主角相。

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在確定獲選演出索爾之前，一度霉到經濟告急、快要混不下去。即使曾爭取演出《變種特攻》（X-Men）中的金牌手（Gambit），試鏡後卻冇下文。如果不是有雷神，他根本不會成為今日當紅搶手、知名度唔差的大牌男星，他才是被認為因Marvel系列得益最大的一位。

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