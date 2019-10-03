【復仇者聯盟】美國隊長黑寡婦自細已經係CP？疑童年親密合照流出

在Marvel電影宇宙中，不少演員私下也相處得不錯，銀幕上下交情一樣好。最為人熟知的代表就是美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）與黑寡婦施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），兩人除了Marvel電影的合作外，還曾經一起演出過《極速A計劃》（The Perfect Score）、《保姆日記》（The Nanny Diaries）等，彼此的默契與情誼都很深厚。然而兩人最近竟然被發現早在兒童時期就結識、還是青梅竹馬的好朋友？

最近在網上流傳一張基斯伊雲斯與施嘉莉祖安遜童年時的合照，女方的頭仲要貼實基斯伊雲斯的胸前，顯然交情甚篤。對照兩人成年後出席公開場合，施嘉莉依然將頭挨在基斯伊雲斯心口，證明友誼歷久常新，令網友勁羨慕，大家都超恨有這樣的青梅竹馬好朋友。

可惜，經網友再三確認，這張合照被確定是P圖，來自於兩人細個各自的童年照。雖然基斯伊雲斯細細個就對表演有興趣，卻唔似施嘉莉，未讀中學已經做童星、參演過《寶貝智多星3》（Home Alone 3）等電影。當時仍然是平凡小男孩的他自然未有機會認識施嘉莉，更別說是青梅竹馬。

雖然基斯伊雲斯同施嘉莉並非細細個就認識，但維持多年的友誼，仍然值得大家羨慕。

美國隊長同黑寡婦於戲外都勁有CP感▼

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