雙子任務影評：李安揭開人類原始恐懼！荷李活大片包裝的文藝電影

李安才順利在《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）展現特效與哲學的鎔鑄為一，隨後的《比利林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）則帶領觀眾透過高幀率的3D現場領會比利林恩的痛苦與哀愁，歷經折磨後的新生，父執輩多年以來溫柔的壓迫與和解，早已是李安電影的命題。《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）也不例外。

與李安過往的作品一樣，《雙子任務：疊影危機》亦以父權作為電影命題。（《雙子任務：疊影危機》劇照）

《雙子任務：疊影危機》的故事中逐一展現人物角色內心世界的恐懼感，反派Clay（佳夫奧雲飾演）的房間內擺著法蘭西斯培根的畫〈以受難為題的三張習作〉，探討受難與恐懼，生而為人，本來就是充滿缺點，有了恐懼，在踏上逃亡的旅程時，才能夠進化。

你會害怕，這很好，這讓你時時刻刻充滿警惕。

Henry（韋史密夫飾演）基本上所展現的樣貌，就是何以為人，當我們看見他在列車上不忍開槍，就怕誤傷小女孩，即便已經是出過無數次任務的殺手，也有所恐懼，就怕自己傷害的是惡人。

韋史密夫飾演的Henry在列車上不忍開槍，就怕誤傷小女孩。（《雙子任務：疊影危機》劇照）

+ 7 + 6 + 5

但話說回來，真正的善與惡，該如何去清晰界定呢？《雙子任務：疊影危機》以不斷的二元對立面貌，善與惡，男與女，老與少，都站在不同的對立面，他們唯一相同的情緒，則是恐懼，以為未知的事物其實無比熟悉，用句老套的話來說，自己最大的敵人就是自己，但你真的能夠正視自己嗎？

我每天都害怕看到鏡子。

Henry被中年危機所困，被過去傷害過的人所困，而當他終於遇到一名旗鼓相當的殺手「Junior」時，電影鏡頭又很狡獪的捕捉了一切「鏡像」的語法。Henry與Junior首次對話時，是透過鏡子。Henry在大街上追逐開槍時，Junior的身形在水窪裡面持續奔跑。Henry從狙擊鏡裡面首次看見Junior的臉，他意外發現自己一直逃避的鏡子，就在眼前。

韋史密夫在戲中一人分飾兩角。（《雙子任務：疊影危機》劇照）

然則《雙子任務：疊影危機》在丟出正視自我以及恐懼的議題之後，讓全片的意旨更貼近於李安的《臥虎藏龍》，而後便是「父親」的進場及毀壞，Henry為昔日父親的游泳經驗所苦，一直成為他的惡夢，另一個父親則也逼迫他挑戰潛水，讓他再度陷入苦難之中。

於是這一脈相傳的命題，在Henry的身上一直沒有解答，直到通過「弒父」才得以完成，佛洛伊德曾有這樣的理論，推翻專制的父權，然後取而代之，讓君父之邦得以持續，但也因為如此醞釀出周而復始的悲劇歷史，像是希臘神話裡面的克洛諾斯被宙斯推翻，像是伊底帕斯弒父娶母。

以往的李安在電影裡面對於父權充滿著孺慕及恐懼，最終都透過「和解」才能完成此一儀式，然則《雙子任務：疊影危機》本質上偏向《臥虎藏龍》的玉嬌龍、李慕白以及碧眼狐狸等人物關係，究竟在不同的父執輩印記之間，我們該選擇誰呢？這恐怕又是另一種程度的虛無了。

《雙子任務：疊影危機》本質上偏向《臥虎藏龍》的玉嬌龍、李慕白以及碧眼狐狸等人物關係。（《臥虎藏龍》劇照）

+ 5 + 4 + 3

所幸《雙子任務：疊影危機》仍是溫柔的，這一方面仰賴於韋史密夫的明星魅力以及演技，讓全片充滿魅力，再加上每秒120高幀率、4K、3D的罕見高規格攝影，Henry終究正視了自己過往的人生，最後教導及給予，讓自己也好像成為了一個父親，人與人之間總算能夠圓滿。

我一直很喜歡李安的《變形俠醫》（Hulk），我覺得那片是李安是在《推手》、《囍宴》及《飲食男女》等父親三部曲之後，對於父權的明顯深刻解讀，該片既爆裂又溫柔，《雙子任務：疊影危機》亦如是，只是我彷彿也在電影其中，看見了李安在拍過多年電影之後，自己所看見的恐懼。

電影還能走到哪裡？李安透過視覺特效的革新，迎擊自己的恐懼。

筆者認為李安版的《變形俠醫》是李安繼父親三部曲後，對於父權的明顯深刻解讀。（《變形俠醫》劇照）

+ 5 + 4 + 3

1896年的《火車進站》（L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat）嚇壞了歐美觀眾，他們在電影院裡面還以為前方真的有火車直撲而來，隨後各式各樣的類型電影百花齊放，一開始是差利卓別靈（Charlie Chaplin）與巴斯特基頓（Buster Keaton）的默片電影，而後有聲電影當道，歌舞片、科幻片、黑幫片以及恐怖片開始登場，直到現在，全世界影人仍持續探索著電影的諸多可能性。

這讓《雙子任務：疊影危機》的存在顯得特別有意義，把這種「不知道能去哪裡？」的恐懼感，套用至人生，也套用至電影，也讓那句「害怕才會時時刻刻警惕」成為了全片的文眼，無論如何，透過高規格的影像技術，我們都在電影院裡面體驗影史進化的一環，這就是一件令人值得驕傲的事情。開啟無限的可能吧。鏡子的另外一面，會是更有挑戰性的你自己，你的人生。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】