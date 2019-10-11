《雙子任務》影評：劇本失色李安神仙難救？韋史密夫打自己太造作

台灣導演李安執導的電影作品，近年着重以嶄新的拍攝技巧為主，但是從骨子裡，仍然瀰漫着李安在台灣執導電影的家庭倫理元素，這也成為了李安電影的特色。繼三年前的《比利．林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）後，李安再次於《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）中運用高幀率的拍攝特技，把電影中的動作場面顯得更為透徹清晰。李安跳出寫實的框架，以高幀率的拍攝呈現出強烈的真實感，骨子裡仍然看到他電影的特色與風格。

《雙》片故事講述一名準備退休的美國國安局特務亨利Henry（韋史密夫 飾），在一次任務之後，卻同時遭到國安局的調查，甚至被殺手追殺。這時他卻認識了正在調查他的Danny（Mary Winstead 飾），經過Henry的調查後，他得知要追殺他的，是複製人計劃的負責人Clay（佳夫奧雲 飾），而被委派追殺Henry的人，卻是一位身手敏捷，跟Henry樣貌相似的年輕殺手「Junior」…

按圖看《雙子任務：疊影危機影評》精彩劇照▼

+ 6 + 5 + 4

經過了2012年的《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）與2016年的《比》片後，李安似乎愛上了透過嶄新的影像拍攝模式，作為敘事的方法，有別於他過往執導的電影格局。從《推手》走到《冰風暴》，李安的電影充滿着社會的家庭描寫，《臥虎藏龍》把中國武術帶到荷李活，不得不說是華人導演中最成功的一位，《斷背山》（Brokeback Mountain）那份男人的浪漫，與《色．戒》的愛情和戰爭的衝突，由寫實走到動作科幻的素材，總是有點不太習慣觀看正在改變的李安，不過，在李安大部份執導的電影中，都會能夠看到一些共通的元素。

《雙》片是李安繼2003年版《變形俠醫》（Hulk）後再次執導的荷李活動作電影，故事講述一位準備退休的美國特務，因一次行動而遭追殺之禍。無可否認，這是一部十分公式化的荷李活動作電影，故事並沒有什麼的特別之處，更可以說是比較平庸乏味，似乎並不是李安會執導的電影類型。不過… 當執導過不少相同類型的電影過後，大概李安也想嘗試不同的風格，從不同電影中展現其個人的藝術特色，而《雙》片可算是為他帶來了一些改變。

《少年Pi的奇幻漂流》、《臥虎藏龍》…按圖回顧李安歷年作品經典劇照▼

+ 8 + 7 + 6

就如上段所說，電影的劇本較為平庸乏味，甚至是沒有很大的驚喜，似乎看到中段就已經猜到接下來的較故事發展，有點意興索然。當然… 「李安」的名字是為電影帶來了一定的信心，但是… 這也彌補不到作品本身的不足，包括劇情的節奏和張力、故事的舖陳等等，均是影響到整體的質素。然而，李安把個人的影子放在電影裡，片中流露着一點跟家庭有關連的故事細節，為本身乏力的劇情添了一點的熟悉的感覺。

電影其中一個賣點，跟《比》片一樣，就是李安再次運用每秒120格、4K、3D的最高規格拍攝，呈現出電影的真實感，從第一個鏡頭開始，彷似置身於電影的空間之中，加上3D立體效果的詮釋，就讓電影的影像亮度更為清晰。不過，正是影像過於清徹，導致畫面失去了電影質感，觀看之時卻難以投入，這可是比較失望的。

片中的幾位主要演員表現參差，男主角韋史密夫（Will Smith）分別以年長的Henry與年輕的Junior兩個不同年紀的角色演出。當然，年輕的角色戲份是利用電腦特技處理與呈現，「自己」跟「自己」演戲確實不易，理應可有發揮空間，可惜他在片中的整體表現並不算討好，甚至也是有點造作刻意。加上韋史密夫的演出亦只屬平平（慣常的演繹方式），對於角色的演出並不太理想。飾演Danny的Mary Winstead，在片中不乏動作場面，表現相對較佳，亦比較多一點的發揮；而近年似乎在荷李活減產的佳夫奧雲（Clive Owen），這次演出的Clay幾乎是一個「花瓶」角色，沒有發揮與演技可言，實屬失色。

（《雙子任務：疊影危機影評》電影海報）

誠然，《雙》片沒有「李安」這二字的加持，基本上是一部平平無奇，甚至難以找到一點可以值得討論的荷李活公式動作電影，劇本乏味俗套，導致電影表現明顯失色。幸好 ，這份劇本落在李安的手上，加入了高幀率的拍攝，從影像上作出調整，特技展現出他的拍攝風格，並在片中加入了一些家庭的元素，讓電影的骨子裡仍然很李安，才令影片有一點可取之處… 當然，這也不得不服李安的創作堅持與決心，是令人值得敬佩的。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​