麗素慧絲擔正新戲扮演伊莉莎伯泰萊　網民大讚搵啱人選

一代影后伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）憑天使面孔、魔鬼身材和超凡演技，在影圈屹立半世紀，晚年卻飽受病魔折磨，於2011年病逝。外國影圈間中都會傳出開拍關於這位傳奇女星的電影，可惜一直都沒有確實消息。昨日就有外國傳媒報道，電影《Troop Zero》導演Bert & Bertie將會拍攝伊莉莎伯泰萊的傳記電影，電影暫名為《A Special Relationship》，並由麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演伊莉莎伯泰萊。

電影以助手Roger Wall角度出發

據知，電影會以伊莉莎伯泰萊的助手兼同志好友Roger Wall的角度出發，並探討這位影后由影星投身公益，成為關注愛滋病的積極分子，更成立了愛滋病基金會的心路歷程。消息傳出後，不少網民都表示由Rachel Weisz主演最適合不過，除了兩人同樣都是英國人，輪廓和氣場都有點相似。不過對於Weisz來說，要飾演這位兩屆奧斯卡影后，必定相當考演技。另外，電影公司See-Saw Films的高層Iain Canning接受外國傳媒訪問時透露，觀眾對伊莉莎伯泰萊的私生活很感興趣，加上由Simon Beaufoy編寫的劇本絕對能夠令伊莉莎伯泰萊的幽默和多姿多采的一生展現出來：「這套電影是一部關於友誼如何改變人生，以及伊莉莎伯泰萊如何改變世界。」Simon Beaufoy的編劇作品包括《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）、《127小時》（127 Hours）以及《飢餓遊戲：星火燎原》（The Hunger Games: Catching Fire）等等。

點擊下圖看伊莉莎伯泰萊的靚相：