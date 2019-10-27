【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉16歲清純照曝光　網民：靚足咁多年！

相隔5年，迪士尼再為影迷帶來續集《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil），繼續由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擔正，拍住米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）在戲中擦出不少火花。 安祖蓮娜祖莉入行近40年，以往演出過不少經典角色，適逢新戲上映，近日就有安祖蓮娜16歲的靚相曝光，不少影迷都不禁讚嘆女神當年樣子真的很純情，認真係靚足咁多年！

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），拍住米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）在戲中擦出不少火花。(《黑魔后2》劇照)

《黑魔后2》改編自童話故事《睡公主》，但電影並不是以Aurora公主（艾麗芬寧 飾演）作為主線，劇情主要是圍繞一直扮演着母親角色的惡魔仙女Maleficent。故事更講述邪惡的女魔頭Maleficent，面對Aurora公主（艾麗芬寧 飾演）即將與菲臘王子（夏里斯迪堅遜 飾演）結婚，她與女兒Aurora公主的關係，隨著王子之母英桂女皇（米雪菲花 飾演）的介入，變得更錯綜複雜，因為愛女深切而與女兒的未來奶奶大鬥法，引發一連串巨大衝擊。

來續集《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil），繼續由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擔正。（GettyImages）

現年44歲的安祖蓮娜祖莉，入行37年，演活過不少角色。現實中她與前夫畢彼特（Brad Pitt）育有6個孩子，其中3名孩子是領養的，安祖蓮娜自己生了一對龍鳳胎和一個女兒。安祖蓮娜祖莉的爸爸是演員Jon Voight，所以她7歲開始就已經開始踏足影壇，16歲正式成為演員，至今從影近40年。

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16歲舊照曝光 網民：「愈大愈有魅力！」

近日，有影迷翻出女神的舊照，引來網民熱議。原來相中的安祖蓮娜只有16歲，青春無敵，不少網民都大讚，「好有氣質！好有陽光氣息。」又有粉絲表示，安祖蓮娜真的愈大愈有魅力。

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