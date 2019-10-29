【麥路人】郭富城楊千嬅現身東京首映　日本觀眾︰兩位演得感動

由黃慶勳導演執導的首作，郭富城和楊千嬅主演的《麥路人》，於第32屆東京國際電影節首日，於未來電影單元中作世界首映。全場900多個座位的六本木EX劇場，坐無虛席，男女主角與導演更一同與觀眾觀賞，並出席答問環節，獲得全場觀眾熱烈反應。 撰文及攝影︰何阿嵐

黃慶勳導演，與郭富城和楊千嬅主演的《麥路人》，一同現身第32屆東京國際電影節世界首映，並進行分享會。（何阿嵐 攝）

郭富城︰「將無家者的故事帶到全世界」

《麥路人》的故事講述由郭富城演繹原本是金融才俊的男主角阿博，終日留落快餐店借宿，環繞在他身邊都是社會上需要幫助的無家者，借由一位離家出走的年輕人，關於他們的各式故事。電影放映完畢後，主角及導演在一片掌聲下進入會場。

黃慶勳過去廿年一直參與電影工作，更長期擔任鄭保瑞的副導演，黃慶勳對於能拍成第一部電影，完成兒時夢想，感到高興。 郭富城提到接拍《麥路人》時，依然很想演出不同的角色，他兩年前在康城，收到這部電影的邀請，覺得無論任何條件下都想參與，「因為我是一位香港演員，更需要支持香港電影，以演員身份，將無家者的故事帶到全世界。」

楊千嬅︰「快餐店是讓人快樂地方」

主持人問到邀請天王巨星來演出，對黃慶勳導演會不會困難。黃慶勳︰「對我來說，所有人來到現場都是我的演員，天王巨星也好，他都要演好電影的角色。」 至於飾演酒廊歌手秋紅（楊千嬅 飾），暗暗戀上男主角，對於能演出《麥路人》是很大的榮幸。楊千嬅︰「這是很有意義的劇本，不只是娛樂性，帶出人與人之關係，人與人之間應該相親相愛。雖然結局略為沉重，是對現實生活好好的學習機會。」

有觀眾問到兩位主角如何揣摩這些角色，城城說在閱讀劇本時看到「麥難民」這三個字時，突然查了很多有關這些人的故事，「嘗試去找更多，了解他們的故事，亦有去快餐廳觀察，如何演出一位無家者，我覺得戲中談到的愛是很重要。」千嬅並認為電影中關於愛的描寫，她自言以作為一位母親回答，「小時候也會去快餐店，現在也會帶小朋友到快餐店參加生日會，看來快餐店是讓人快樂地方，但內裡亦存在這樣一群人在生活。快餐店只是一個場景，重點都是這些角色的故事。」

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有日本觀眾直言感到新鮮，兩位的演技令日本觀眾都相當感動。主持亦問到千嬅和城城首次合作，城城笑言自己是前輩，認為千嬅的演出不可多得，在拍《麥路人》前她正演繹一位幸福太太，「但她依然很快投份入。」城城亦認為黃慶勳是一位很有才華的導演，雖然是第一部作品，但非常成熟。導演談到《麥路人》的英文片名《I’m living it》 的意義，除了住在這裡，更有「活著」的意思，亦因為「麥」字有很多人，他希望「麥路」兩字是指人生有很多方向前行。