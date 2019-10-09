【麥路人】再入圍國際影展　郭富城「焦點影人」帶新作倫敦分享

電影《麥路人》繼上周入圍第32屆「東京國際電影節」（TIFF）的「亞洲未來」單元後，再度受到國際影展青睞，獲邀成為第4屆倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival）的閉幕電影。電影由郭富城、楊千嬅，聯同萬梓良、鮑起靜、張達明，一齊演出一班貧窮線下小人物的故事，無家可歸只可瑟縮於24小時營業餐廳，而這個富本土特色的故事，正正受外國影人垂青。

郭富城為失業漢，平時靠賣拾回來的舊鞋舊衣物維生。（《麥路人》劇照）

《麥路人》靈感取材於全球一同面對的社會實況，反映現今社會貧苦民生和住屋問題，嘗試引起各界關注和探討，展現同路人互相守望的溫情。郭富城得知《麥路人》再獲國際電影節肯定，感到十分高興，他表示：「很開心《麥路人》在短短一周內，再度獲邀參加國際性電影節，這是對電影上映之前，給予很大的鼓舞，我衷心希望好戲有好報，透過電影的語言令大家關注一些社會議題。」

至於得知獲選為今屆倫敦影展的「焦點影人」，郭富城也感到非常開心，希望親赴倫敦出席是次電影交流盛會，並以新作《麥路人》帶到去歐洲跟當地觀眾分享！郭富城：「很期待在倫敦東亞電影節，和來自世界各地的電影人作交流及與當地的觀眾見面，分享拍攝不同電影的經驗，並向歐洲觀眾推介香港本土特色電影。」