【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠仲有機會翻生？　粉絲挖出神秘線索

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雖然已落畫兼出埋影碟，但仍有忠實Fans鍥而不捨地尋找與未來劇情發展有關的蛛絲馬跡。近日又有粉絲理論在網上流傳，今次與鐵甲奇俠翻生有關，究竟信唔信得過？

大家都好掛住鐵甲奇俠。（電影截圖）

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》為消滅魁隆（Thanos）軍團而壯烈犧牲，最後一眾英雄出席喪禮，跟觀眾一起向這個角色告別。雖然大部份影迷都接受了鐵甲奇俠已離開的事實，但仍有人提出各個粉絲理論，證明Tony Stark在往後的MCU作品中仍有機會出現。近日在美國討論區Reddit就有網民提出一個新說法，他指Tony Stark死後，其預先錄製的投射影像出現，走到女兒Morgan身邊跟她說最後一次「I love you 3000」。

重溫鐵甲奇俠《復仇者聯盟4》的精彩場面

+ 19 + 18 + 17

這感人至極的一幕，或有可能成為鐵甲奇俠再度現身的契機，該名網民指出，既然投射影像是預先錄製的，何以準確地走向Morgan的位置，仲可以有眼神交流呢？所以這個投射影像，有機會是人工智能所製造出來，而在原著漫畫之中，的確有Tony Stark製作自身人工智能的劇情，若套用在MCU的電影上，未來各位影迷或真可再見到鐵甲奇俠出現，不過羅拔唐尼是否願意再演，機會就並不大。