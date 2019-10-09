【復仇者聯盟4】迪士尼報名12項奧斯卡　羅拔唐尼親證：是我不選

早前迪士尼方面公布為Marvel Studios，會以《復仇者聯盟4︰終局之戰》報名參加競選12項奧斯卡獎項，不過原定奧斯卡影帝大熱之一的「鐵甲奇俠」（Iron Man）羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），就不在名單之上，即時令一眾影迷感到驚訝。消息一出，他們更即時發起聯署要求迪士尼幫羅拔唐尼報返名，不過今日（8日）當事人在訪問中竟有另外看法。

羅拔唐尼首次公開回應馬田史高西斯和沒有提名奧斯卡一事。（影片截圖）

不是電影？

近日羅拔唐尼出席Howard Stern的訪問節目《Siriusxm》時，就早前馬田史高西斯（Martin Scorsese）提及「Marvel的電影不是電影，只是主題樂園」一事，以及Howard Stern講到自己有感行內很多人根本不喜歡這些電影，包括馬田史高西斯，這似乎成為羅拔唐尼未能以「鐵甲奇俠」提名的問題作出回應。

羅拔唐尼先感謝提出這事，因為知道有不少人正在討論，他自言從沒想過MCU（Marvel Cinematic Universe，Marvel電影宇宙）會變到現在如此浩大，就如有很多頭的九頭蛇一樣。至於對於大導的言論，羅拔唐尼就淡定回應︰「他這樣說是他個人看法，畢竟這些電影都是在戲院中播放的。」輕輕鬆鬆來個完美回應。

Howard Stern反問羅拔唐尼會不會覺得馬田史高西斯非這樣說是出於妒忌，羅拔唐尼直言：「當然不會，他可是是馬田史高西斯。」（官方圖片）

曾兩度提名男主角

羅拔唐尼曾憑《卓別靈傳》和《雷霆喪星》兩度獲得奧斯卡提名，當Howard Stern問他有否想藉「鐵甲奇俠」再獲奧斯卡提名時，他直截了當回應：「沒有。」雖然馬田史高西斯認為他演出的是位超級英雄，所以沒可能以「鐵甲奇俠」獲得提名，不過《鐵甲奇俠》的導演Jon Favreau卻對外國節目公開《Variety》表示認為他值得擁有提名。

而他本人終於在節目上公開表示：「這件事我們（他跟迪士尼）是有傾過，不過是我說『不要』的，可能我比你想像的更似我自己。」從他輕鬆講出該事的態度可見，他對於奧斯卡提名不存很大的得失心，更偏向一個可有可無的狀態，反而是粉絲和主持人更為他著急。Howard Stern坦言他演的「鐵甲奇俠」其實非常高水準，令角色充滿說服力，很有理由值得入圍提名奧斯卡，就影迷所見由他演出的Tony Stark或是「鐵甲奇俠」的確能夠撼到世界。