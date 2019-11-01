【少年的你】曾國祥新戲催淚勁收8億　網民指涉抄襲東野圭吾神作

中國內地電影《少年的你》由曾國祥執導，周冬雨和人氣組合TFBOYS成員易烊千壐主演，講述一個校園欺凌、純愛的青春故事，今次更採用了《七月與安生》的班底，眾人可謂合作無間，而電影口碑極好，上映7日票房即破8億人民幣票房，另外因劇情需要，周冬雨和易烊千璽皆以平頭裝亮相，全劇組也因周冬雨的「要求」陪她剷平頭。

《少年的你》全劇組為周冬雨一同剷平頭。（劇照）

《少年的你》改編自網絡作家玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，電影賺盡口碑，不止電影好睇，影后和流量小生的演技都大受好評，令到不少影迷在戲院為兩人爆喊唔停，但同時都有不少網民留言大鬧電影，因為該戲涉嫌抄襲日本作家東野圭吾的兩套作品《白夜行》和《神探伽俐略》，指出這正正就是令《少年的你》爆紅的原因。

影后周冬雨和流量小生易烊千壐的組合吸引不少粉絲。（劇照）

曾國祥早前表示，自己只看了一次原著故事，電影在原著基礎上進行了大範圍的改動，在拍攝時只保留了合適電影的成分，至於涉嫌抄襲的部分他則表示自己完全沒讀過。雖然電影在《豆瓣》的評分中有8.4分，不過仍有網友留言指出︰「如果抄襲電影可以這麼高分，那被抄襲的尾魚（另外一位網絡作家）是甚麼的感受」、「東野圭吾風格好濃，而且導演連故事都說不清楚，還有粉絲在電影院尖叫拍照，素質（質素）好差，跟營銷的內容差別很大，失望」、「演技不錯，但這不是抄襲？」

周冬雨多場哭戲的表演都有變化。（劇照）

涉嫌抄襲東野圭吾情節

+ 6 + 5 + 4

雖然有不少抄襲的指責，但對於電影都有不少讚美的地方，就如《少年的你》被冠上華語片現實題材佳作的名譽，直情打破了台灣電影對於華語青春片佳作的壟斷，周冬雨今次的表演同樣不輸自己的《七月與安生》，她的哭戲多到數不清，但每一場都有變化，令人不得不佩服。