《未來戰士：黑暗命運》試映獲激讚！　蓮達咸美頓回歸帶起成部戲

《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）將於10月31日正式上映，該片昨日在美進行首波媒體試片，開出令人出乎意料的好評。眾多外媒更一致讚賞自從前幾集評價的不甚理想之後，這一集確定是《未來戰士2》（Terminator 2: Judgment Day）後最佳的正宗續集，也證明飾演莎拉康納（Sarah Connor）的蓮達咸美頓（Linda Hamilton）才是本片的真正靈魂人物。

「Cinema Blend」的Eric Eisenberg表示：「很高興的說《未來戰士：黑暗命運》是《未來戰士2》之後最好的續集，這是一部回歸初始的電影，讓人想起《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars Episode VII: The Force Awakens），但是新一代英雄很棒，很高興看到傳奇再臨，而且動作戲很精彩。」

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+ 7 + 6 + 5

「i09」的Germain Lussier說：「《未來戰士：黑暗命運》基本上就是「未來戰士：原力覺醒」，但這是非常令人興奮的重啟，本質上有着首兩集最好的部分，蓮達咸美頓、Mackenzie Davis、Natalia Reyes都很棒，動作戲令人讚嘆，即便太有熟悉感，這無疑是迄今最好的「未來戰士3」，未來戰士又回來了。」

「Slashfilm」的Peter Sciretta說：「阿諾舒華辛力加太棒了，這是他在《未來戰士2》之後的最佳表現。」（《未來戰士2：黑暗命運》劇照）

「Slashfilm」的Peter Sciretta說：「阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）太棒了，這是他在《未來戰士2》之後的最佳表現。」

「Uproxx」的Mike Ryan則說：「我本來對《未來戰士：黑暗命運》抱持懷疑態度，因為預告不是很好，但我真的很喜歡，相較於《未來戰士2》之後的其他續作，這次的主要靈魂再度回歸到蓮達身上，這一直屬於是她的故事，她也在這部電影交出驚人的成績單。」

總結目前《未來戰士：黑暗命運》的初期媒體評價，對於蓮達咸美頓蟄伏多年後的再度復出，感到非常興奮，也認為她確實在片中交出令人驚訝的成績單，再搭配老夥伴阿諾，讓《未來戰士：黑暗命運》獲得相當好的評價，該片預計在之後會有更多好評誕生。

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