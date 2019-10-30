【未來戰士35周年】踢爆電影首集五大秘聞　T-800首選唔係阿諾演

由占士金馬倫（James Cameron）執導；阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的《未來戰士》在1984年上映時，成功風靡全球。除了穩固了阿諾舒華辛力加動作巨星的地位外，同時讓導演占士金馬倫得以成名。其系列電影最新一集《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate》將於明日（31日）公映；巧合地，今年同時是首集上映35周年。趁這機會，率先回顧《未來戰士》五大不為人知的趣聞。

阿諾舒華辛力加的新戲《未來戰士：黑暗命運》將在本周四（31日）正式上映。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

《未來戰士》由惡夢而生？

影迷都會問，究竟《未來戰士》從何而來。當時寂寂無名的占士金馬倫獲邀成為《Piranha II: The Spawning》特效導演，可是原導演Miller Drake與監製Ovidio Assonitis在創作問題出現分歧，最終電影在羅馬開拍時，Miller Drake離開了，而導演一職由占士金馬倫走馬上任。可是，占士金馬倫曾表示，他與Ovidio Assonitis也出現分歧，導致他覺得這部電影是不屬於他的。最後未知是否壓力過大，他因發燒引發惡夢。他在睡夢中夢到來自未來的無敵機械人來刺殺他，而這就是後來《未來戰士》的靈感來源。

最終《Piranha II: The Spawning》上映時劣評如潮，甚至有評論稱「這是一部極度差劣的電影，它融合了各種缺乏新意的劇情。」雖然占士金馬倫的首部作品失敗，但卻讓他得到創造經典的靈感。

導演占士金馬倫當年因發燒所引起的夢境，成為他創立經典作品《未來戰士》的靈感來源。（IMDb 圖片）

《未來戰士》劇本初稿只賣1美金？

由於占士金馬倫在拍攝首部作品《Piranha II: The Spawning》有慘痛經歷，雖然他利用發燒所引發的惡夢創作了《未來戰士》，但他的經理人依然認為他會失敗，最後還是把他解僱。最後這逼使占士金馬倫以1美金賣出劇本，以換來可繼續執導演筒。而當時的買家，就是《未來戰士》的監製，兼他的第二任妻子Gale Anne Hurd。兩人在拍攝《未來戰士》後，在翌年結婚。可惜兩人的婚姻只維持了四年。

對於以1美金出售劇本，占士金馬倫曾對《Toronto Sun》稱：「我希望未曾以一美金賣出我的劇本。」但他最後還表示：「如果我有時光機，而只能向當時的我發出一條訊息，那肯定是『不要賣』。」

阿諾舒華辛力加原本不是T-800的首選演員，但本身的角色是Kyle Reese。（《未來戰士》劇照）

導演超有創意賣橋創奇蹟

《未來戰士》找到監製後，當時Orion Pictures已答應負責全美發行工作，但劇本當時同樣送往電影製作商Hemdale Pictures，當時這間發行商出名製作低成本的電影。占士金馬倫賣橋時，還邀請他唯一的演員，有份拍攝《Piranha II: The Spawning》的Lance Henriksen一同出席。當時Lance Henriksen以一身改造人的打扮登場，並成功吸引到Hemdale Pictures負責人John Day，最終John Day把預算提高至600萬美元。

雖然Lance Henriksen的改造人造型成功讓電影預算提高至600萬美元，但他最後並不是飾演主角T-800。

Gale Anne Hurd（左）以1美金購得《未來戰士》的劇本，事後連《未來戰士》導演占士金馬倫都呻笨。（Getty Images）

主角T-800原本由O. J. Simpson飾演

雖然《未來戰士》由Orion Pictures負責全美國的發行工作，但導演占士金馬倫堅持不容許別人對其創作有絲毫干預。當時Orion Pictures負責人之一的Mike Medavoy提議由前美式足球員O. J. Simpson成為T-800；而阿諾舒華辛力加則飾演好人角色Kyle Reese。可是導演不喜歡這提議，認為O. J. Simpson太過友善。於是，導演私自約見了阿諾舒華辛力加。最後導演成功說服Orion Pictures，而阿諾舒華辛力加在兩人會面翌日便簽約作實。

至於原本由阿諾舒華辛力加飾演的Kyle Reese，則由Michael Biehn頂上。

原本有意找前美式足球員O. J. Simpson（右）飾演T-800，但最後得到導演極力反對。（《Killer Force》劇照）

阿諾舒華辛力加驚口音問題毀經典台詞

縱然占士金馬倫成功邀得阿諾舒華辛力加成成為T-800，然而阿諾舒華辛力加卻認為他有奧地利口音問題，很難很正確地說出「I'll」。於是他便問導演可否改成「I will be back」。然而，占士金馬倫回覆他。「我不會告訴你如何演，所以你不要告訴我如何寫。」導演還向阿諾舒華辛力加表示：「我們會拍十次，並揀選最好的那次。」

據了解，阿諾舒華辛力在戲中其實只有17句台詞，一共加起來只有58個單詞。「I'll be back」就是其中之一。

阿諾舒華辛力加雖然是主角，但在片長107分鐘下，他的對白寥寥可數。（《未來戰士》劇照）

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