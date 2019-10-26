【未來戰士黑暗命運】阿諾舒華辛力加勁識玩　韓國宣傳曬爆笑機殼

「未來戰士電影系列」的第六部電影《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）同樣由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）和蓮達咸美頓（Linda Hamilton）出演，早前阿諾舒華辛力加去到韓國出演宣傳活動，一個舉動令人不得不大笑！

iPhone 11 Pro一出時，即有網民惡搞阿諾舒華辛力加。（網上圖片）

不久前Apple推出最新一代iPhone 11 Pro，由於有3個鏡頭的關係，不少都會稱之為「三眼仔」，當時這個設計一面世，即時引起不少網民惡搞，將它變成電磁爐、鬚刨以及火箭炮等等，當中火箭炮正是來自阿諾舒華辛力加在《獨闖龍潭》（Commando）手托火箭炮一幕，畫面非常之夾！

最令人意想不到的是阿諾舒華辛力加，竟然真係有用！（MK스포츠圖片）

其實本來這張惡搞圖一出已經在網上瘋傳，但更令人意想不到的是阿諾舒華辛力加竟然有用這個「惡搞」手機殼，他在韓國的宣傳活動上突然拿出手機來影相，令到本人手機殼意外曝光，引起影迷熱烈討論，完全估唔到72歲的阿諾舒華辛力加竟然咁玩得！

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