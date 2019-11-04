【Pixar】拍超可愛真人版紀錄片　神還原《沖天救兵》童軍羅素

大人細路都喜歡看動畫，彼思（Pixar）多年來炮製過不少經典又大受歡迎的作品，近日就有新作見到《沖天救兵》的童軍羅素、《超人特工隊》成員「小飛」等經典角色的真人版現身，影迷都大喊期待，更非常好奇彼思的動畫角色出現在現實生活會到底會怎樣？

住Disney+開台在即，彼思近日就釋出3套新作的預告，當中最受影迷關注的，相信就是《Pixar IRL》。（disneyplus/IG圖片）

近年各大影視娛樂公司都陸續加入影音串流平台這個戰場，競爭愈來愈大，除了Netflix，Apple及迪士尼Disney+都會相繼推出串流頻道。其中，Disney+將於11月12日啟播，觀眾可以一次過收看全新製作的迪士尼、Marvel超級英雄劇集、彼思動畫、《星球大戰》外傳故事和國家地理頻道等的節目。

《沖天救兵》的童軍羅素在《Pixar IRL》有真人版，簡直係神還原，都幾可愛！（disneyplus/IG圖片）

Pixar開拍真人騷

趁住Disney+開台在即，彼思近日就釋出3套新作的預告，當中最受影迷關注的，相信就是《Pixar IRL》。節目是以Pixar 的IRL（In Real Life），作品是圍繞Pixar多年來的經典動畫角色，他們出現在真實生活，看市民的反應如何，形式就似真人騷。從最新預告片可見，Pixar將戲中的經典場面和人物帶到現實生活，提早設下攝影機紀錄旁邊市民的反應。

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神還原《沖天救兵》肥仔童軍

所以大家可以看到《太空奇兵·威E》的機械人瓦力在繁忙的街道上穿插、《海底奇兵2》的八爪魚「阿亨」、《超人特工隊》的成員「飛毛腿」小飛、《沖天救兵》的童軍羅素等等。不少網民看到短片都表示很期待這個真人騷，又大讚當中《沖天救兵》的童軍肥仔的真人版還原度十足。

片中可見，《超人特工隊》真人版小飛穿著電影經典的紅色制服，在眾人面前表現「飛毛腿」，自稱可以5秒圍住整個大廈跑一圈，不少網民都讚覺得他很可愛。而《怪獸公司》的黃色工程人員、《玩轉腦朋友》的情緒控制器等都有在新片出現，場面搞笑。

小叉都擔正一個節目，唔再係垃圾，好叻仔！（disneyplus/IG圖片）

仲有小叉擔正新節目

除了《Pixar IRL》這個真人騷，Disney+又公開了由《反斗奇兵4》的小叉擔正主演、一連10集的《Forky Asks A Question》。新角色「小叉」將會在新作提出多條問題，有些問題更相當哲學，例如「什麼是時間？」、「什麼是朋友？」等，而《反斗奇兵》的火腿、抱抱龍、彈弓狗等都會客串為大家解答問題。

提到Pixar，又怎能忘記它每次播長片前，都會在片頭播一條短片為大家熱熱身的習慣。早前在《超人特工隊2》播出前，由動畫師石之予自編自導的《包寶寶》，更獲得2019年奧斯卡最佳動畫短片獎。Pixar這次也展開了SparkShorts的計劃，讓旗下的動畫師各自製作一條短片，作品將在節目中播出，相信忠粉們都會相當期待。