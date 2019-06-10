【生死時速】五大鮮為人知趣聞　奇洛李維斯髮型太醜致延期開拍？

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的《生死時速》（Speed）不經不覺已經25周年，當時有誰會想到此電影會有如此好的票房成績。趁這機會，重溫電影5件不為人知的趣聞。

奇洛李維斯及珊迪娜布洛原本都不是《生死時速》男、女主角首選。（《生死時速》劇照）

1. 《生死時速》男、女主角都不是首選

奇洛李維斯在1994年接拍了《生死時速》後，讓他由一個小演員一躍而成了炙手可熱的大明星；至於珊迪娜布洛，此作品成為她演藝生涯中第二賣座的電影，而她最賣座的電影是由Alfonso Cuarón執導的《引力邊緣》（Gravity）。然而兩位主演都不是導演的首選演員。導演Jan de Bont在1994年接受外國傳媒《Entertainment Weekly》時表示，原來當初監製屬意由《非常嫌疑犯》演員Stephen Baldwin擔任，可是他卻拒絕了。

於是導演立即找他當時屬意的人選，而這人正是奇洛李維斯。導演坦言看到奇洛李維斯在《Point Break》的演出後，就覺得他非常適合。其他人選包括尊尼特普（Johnny Depp）、佐治古尼（George Clooney）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、湯告魯斯（Tom Cruise）、William Baldwin及湯漢斯（Tom Hanks）。其實3年後的《生死時速2》（Speed 2 : Cruise Control）原本都找奇洛李維斯續拍，但奈何他看過劇本後，覺得不適合便婉拒了，之後就遭到Fox長達11年的封殺令。

有指珊迪娜布洛成為Annie Porter前，竟然有35位女演員拒絕演出，當中有傳荷爾芭莉是其中一人。（《生死時速》劇照）

至於如今由珊迪娜布洛飾演的Annie Porter，編劇Graham Yost在2014年接受《Entertainment Weekly》訪問時指出，原屬意由荷爾芭莉（Halle Berry）飾演，因為她有駕駛救護車方面的經驗。可是荷爾芭莉都拒絕了，有指包括她在內，約35名演員先後拒絕Annie Porter一角，最終輾轉間落入珊迪娜布洛手中，據《AMC》披露，她當時的酬金約20萬美金。

編劇Graham Yost指出，原本Annie Porter一角屬意由荷爾芭莉飾演。（《殺神John Wick 3》劇照）

2. 珊迪娜布洛在拍攝前獲駕駛巴士執照

在電影中，由於巴士司機受傷，珊迪娜布洛飾演的Annie Porter要在緊急情況下駕駛巴士。於是她在開拍前，被迫要學習駕駛巴士。雖然珊迪娜布洛獲得駕駛巴士執照，但其實有部份場景是由其他人代勞，還有替身演在巴士內以備不時之需。

珊迪娜布洛為了可以駕駛巴士，在拍攝前特別考巴士駕駛執照，並順利過關，可以揸巴士。《生死時速》劇照

3. 奇洛李維斯新髮型嚇死Fox管理層

《生死時速》由20th Century Fox發行，當時該工作室的管理層揀選奇洛李維斯成為主演時，他仍留有較長的頭髮。可是，導演Jan de Bont卻認為這不是警員的髮型：「我不想別人聯想到《阿比和阿弟的冒險》（Bill & Ted's Excellent Adventure）」，而奇洛李維斯亦認同導演的想法，於是便變成了陸軍裝髮型。然而有指當時並不是如今看到的陸軍裝髮型，而是頭皮都顯然而見，當Fox的管理層見到奇洛李維斯這個新髮型後，當場嚇了一跳，還非常失望他把髮型變成陸軍裝。他們還把開拍時間延後，好讓他的頭髮長回來。

奇洛李維斯陸軍裝新髮型把Fox管理層嚇死，並要求他的頭髮長回來先開始拍攝。（《生死時速》劇照）

4. 未掛名編劇佐斯韋頓負責九成劇本

《生死時速》的編劇為Graham Yost，但他指出98.9%的劇本其實是由《反斗奇兵》、《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》及《正義聯盟》編劇佐斯韋頓（Joss Whedon）所編寫。Graham Yost續解釋指出，佐斯韋頓寫對白的才能比他更有才華，還不只一次公開承認戲中不少經典場景都是來自佐斯韋頓。可是佐斯韋頓一直沒有掛名，而他只擁有、相信是全球唯一一張，寫上他是編劇的《生死時速》海報。而戲中最大型的巴士飛躍場景原本沒有在劇本上出現，但導演Jan de Bont一次在洛杉磯開車時忽發奇想，並於當時仍在施工的I-105拍攝了這場戲。

「巴士飛躍」這一幕原來是導演Jan de Bont一次在洛杉磯開車時忽發奇想新增的，原劇本根本沒有這一幕。（《生死時速》劇照）

5. 《生死時速》原本想搵昆頓塔倫天奴執導

《生死時速》奇洛李維斯及珊迪娜布洛並不是主角首選，原來連導演Jan de Bont都不是首選。據《生死時速》監製Mark Gordon曾想邀請昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）擔任導演一職。可是他拒絕了，原因是他要執導另一作品，獲奧斯卡最佳原創劇本獎的《危險人物》（Pulp Fiction）。昆頓塔倫天奴之後指出，《生死時速》是她其中一部最喜歡的電影之一。