【殺神John Wick 3】奇洛李維斯19歲廣告　一個表情演唔好遭鬧爆

由男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3–Parabellum）大獲好評，更有統計指出《殺神》系列電影3集裏，總共殺了足足超過370人，非常厲害。 奇洛李維斯靚仔有型就大家都知，但原來他有些不堪回首的過去，講緊的就是他剛出道時拍過一個廣告，當年他更為了這工作親自動手剃掉腳毛，男神現在回想起來這件事都覺得很害羞。

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 3》大獲好評。（《殺神John Wick 3》劇照）

《殺神John Wick 3》口碑不錯，電影公司更已宣布會開拍第4集，定檔2021年上映，粉絲們聽到消息當然感到高興。早前奇洛李維斯上節目《The Late Late Show with James Corden》繼續宣傳，提起剛出道時為可口可樂拍廣告，回想起這件往事，男神都話感覺很害羞，但提到拍攝細節時，他又表現得很雀躍。

電影公司更宣布將會有第4集。（《殺神John Wick 3》劇照）

原來當年男神只有19歲，當時他剛剛離開校園，進入演藝圈發展。廣告花了三天拍攝，「我演一個單車手，我的教練同時也是我爸爸。廣告中，他參加一場重要的比賽。」他更激動地表示，記得廣告裏的反派是一個邪惡的烏克蘭單車手。

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重複NG被導演爆粗鬧

但由於當年奇洛李維斯不夠經驗也不是專業演員，演技太青澀的緣故，過程不斷NG，同時也喝了很多支可樂，怎料導演就因為他的演出而大發雷霆。「我一直演不到，表現不到很飢渴的樣子。」他回想起當年自己的表情，比較似在沙漠快渴死，最後導演更嬲到爆粗。想不到節目更當場播出這支廣告，奇洛李維斯知道要重看自己19歲的模樣，忍不住掩面，表現得很害羞。

提起當年拍廣告的情況，奇洛李維斯表現得很雀躍。（影片截圖）

為了廣告親手剃腳毛

奇洛李維斯在廣告中的模樣的確很青澀，原來他更為了拍這廣告，配合單車選手的角色，男神更親自把腳毛都脫掉，主持人都為此感到很驚訝。奇洛李維斯更笑指，自己還記得當年第一次坐在浴缸邊，把腿毛剃掉的畫面，令在場觀眾都拍爛手掌，讚揚他認真工作的態度。