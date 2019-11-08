《安眠醫生》爭啲拍唔成？導演親Sell橋　憑1點成功打動史提芬京

《安眠醫生》導演Mike Flanagan從小學五年級起就是史提芬京（Stephen King）的瘋狂小說迷，小五並不是太適合看恐怖小說或電影的年紀，但是史提芬京的作品卻完全改變了他看待這個世界的方式：

身為一個膽怯的小孩，在青春期閱讀他的作品教我學會如何在短時間內勇敢起來，也是我學會塑造虛構角色的練習。我持續不斷閱讀他的作品，一路力爭上游，成為一名別人付我錢拍電影的導演，如今甚至能執導史提芬京小說的改編電影，這對我來說還是非常不可思議。 Mike Flanagan

《安眠醫生》導演Mike Flanagan及主角伊雲麥葵格（GettyImages／視覺中國）

Mike Flanagan執導的第一部史提芬京電影其實是《傑羅德遊戲》（Gerald's Game），然而當時導演和作者的溝通非常有限，導演也是在看過電影之後，史提芬京才寫信告訴他「他很喜歡」。然而，今次《安眠醫生》的電影計劃是由Mike直接向史提芬京提案的，一開始史提芬京還不太願意傾。

最後讓史提芬京回心轉意的是，除了《安》片劇本巧妙地結合了小說的情節和經典電影的劇情，導演還大賣關子說：「我要讓八年滴酒不沾的Danny慢慢恢復，再讓他坐在全景飯店的酒吧，前面擺着一杯威士忌，他可能會喝，也可能不會喝⋯」這讓史提芬京也開始好奇電影之後會怎麼發展。

Mike再進一步解釋，「我最喜歡《安眠醫生》之處，跟全景飯店或《閃靈》的任何延續都無關，我只是獨愛Danny Torrance的故事。」在導演眼中，《安眠醫生》是關於恢復和反省的故事，在幾十年後回顧「成癮」造成的損害和創傷，尤其是透過酒鬼二代的眼睛來看，Danny必須對決他父親同樣曾經面對的魔鬼。而他應對的方式卻和父親完全不同，他在清醒時也有許多故事可以很引人入勝。

Mike Flanagan不僅以寬大的心胸剖析Danny Torrance長大後的故事，同時還進一步延續Stanley Kubrick的「閃靈」，呈現更多人性掙扎的內容（《安眠醫生》劇照）

因此，當得知華納兄弟有意發展《安眠醫生》電影計劃，在找人編寫劇本時，Mike就開始摩拳擦掌，一心只想「要是我有機會可以挑戰經典，我要怎麼做呢？」在不斷的積極爭取後，他的想法被認同了，根據《安眠醫生》原著，聚焦在主角Danny Torrance、閃靈少女Abra和反派Rose the Hat的發展，並將《閃靈》與《安眠醫生》交疊成一場生死決戰。

史提芬京表示：「導演Mike Flanagan不僅以寬大的心胸剖析Danny Torrance長大後的故事，同時還進一步延續寇比力克的閃靈，呈現更多人性掙扎的內容，真的改編得很好，成功地將電影和小說劇情融合在一起。」

根據《安眠醫生》原著，聚焦在主角Danny Torrance、閃靈少女Abra和反派Rose the Hat的發展，並將《閃靈》與《安眠醫生》交疊成一場生死決戰（《安眠醫生》劇照）

緊接而來的挑戰，就是要為這部眾所期待的電影尋找到一個能馬上引起觀眾共鳴的主角，因為他必須化身成為一個大家都想像很久的角色，Danny Torrance這個騎着小三輪車在全景飯店走廊逛大街的小男孩，長大後會是怎樣的呢？Mike見過許多對《安眠醫生》這部電影有興趣的演員，但伊雲麥葵格最令人難忘。

伊雲麥葵格本身跟Danny這個角色像是存在着一種連結。從第一次見面開始，我和劇組所有人就能立刻把他想像成Danny。他彷彿就是小說一開頭Danny的再現，也跟這個角色的年紀差不多，他還會告訴我們，Danny Torrance跟他說了什麼（笑），感覺非常真實。等到他試鏡結束，我已經無法想像由別人飾演這個角色。 Mike Flanagan

對此伊雲麥葵格則表示：「這部電影對我來說，比《閃靈》素材更吸引我的就是Danny的故事，他正處於跌入人生谷底的狀態，我可以藉這個機會探索一個深陷成癮問題、但奮力掙扎渴望重生的人物，這是我從來沒有演過的角色，所以我全力以赴！」

而且Mike Flanagan不只身兼導演和編劇，他還同時擔任剪接師，主角伊雲麥葵格就笑說：「《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）也是他親自剪輯的，他應該就是在拍攝該劇期間寫下《安眠醫生》的劇本，他就是停不下來，顯然睡的也不多。」

原來Mike是剪輯師出身，所以是用鏡頭來思考，也很擅長說故事，清楚知道他需要什麼鏡頭，並從寇比力克的《閃靈》中吸取電影語言。伊雲超級享受這樣的合作：「Mike不只是懂得如何使用攝影機，身為史提芬京鐵粉的他更懂得如何重現全景飯店，調度所有令人興奮的鏡位，讓我們能夠在那些出色的場景中演出，實在是超棒！」

+ 5 + 4 + 3

史提芬京的作品之所以能一再被改編傳頌，相信原因就在於他的作品總是能反映真實人生，不只是為恐怖而恐怖，更多的是深入人性的探討。而無法歸類的人生複雜層面，也正是導演Mike Flanagan在年少時受到史提芬京作品吸引的原因。

Mike說：「史提芬京一向都擅於刻劃與眾不同的角色，並且描述他們因為和別人不一樣所以感到孤獨寂寞的故事，其實這些人只是希望被理解和被看見。每個人都有和別人不一樣的面向，面對自己的不一樣，不管我們選擇向世人隱藏或是展現出來，都是一件非常可怕的事情，我們甚至在年紀很小的時候就知道這種害怕不一樣的恐懼感覺。」

借着《安眠醫生》，Mike希望「與眾不同」的這個主題能提醒大家：「這個世界雖然害怕接受不一樣，但我們必須繼續『閃靈』，不要害怕自己的與眾不同，施展我們各自的能力，好讓這個世界變得沒有這麼可怕，繼續『閃靈』吧！

《安眠醫生》於11月7日（週四）上映。

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