【JOKER小丑】整部戲都係幻想？　導演親自解答女鄰居命運如何

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）極受歡迎，全球票房累計已超過9億美元，票房成績早前已超過《死侍2》成為影史上最賣座限制級（R-Rated）電影。 影迷喜歡這部電影的主因，很可能就是因為故事留有很多空白的答案，讓影迷自己猜想和解讀整個劇情。當中最讓人好奇的就是到底劇情裡有哪些是Arthur Fleck／小丑的幻想？他又殺害了多少人？導演Todd Phillips最近就親自回應了這個話題。

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）極受歡迎，全球票房累計已超過9億美元。（劇照）

影迷對《JOKER小丑》的劇情討論一直有增無減，不少人看過電影後都有自己的一套獨特見解，當中最引起關注的就是Arthur的女鄰居Sophie Dumond（Zazie Beetz飾演）到底有沒有被他殺死？另外也有很多人討論，在故事尾段看到小丑的鞋子有血紅印，懷疑他連那位他定時要會面的社工（Sharon Washington飾演）都殺害了。

有影迷更猜想，整部電影的情節其實都是Arthur的幻想而已，全片只有片尾Arthur在精神病院與社工傾談的劇情是真實的，甚至小丑根本一直沒有離開過病房裡，劇情也明確表達出Arthur與女鄰居的戀情都是他個人的幻想。

有影迷甚至猜想，其實小丑從來都是在精神病院裡，大部分劇情都是他自己想像出來。（劇照）

導演親自回應小丑殺咗邊個？

抱著一連串的問題，有影迷更列出小丑的暗殺名單，最近導演Todd Phillips終於在接受外媒訪問時，開腔回應這個話題。他指出影迷可以以自己的方式去理解電影，但他作為導演，對於哪些事情是真實發生、哪些情節是Arthur的幻想，也有一個自己的答案。而皆因Arthur是一個不可靠、不信任的敘述者，所以這個也是大家看這部戲的最大樂趣。

導演Todd Phillips最近就親自回應了影迷的疑問。（劇照）

女鄰居冇被殺死

對於那位飾演單親媽媽、住在Arthur隔壁的女鄰居Sophie Dumond命運如何？電影刻意留下一個曖昧的答案，早前電影攝影師Lawrence Sher就曾解釋Arthur沒有傷害鄰居Sophie，現在導演Todd Phillips也肯定地回應，「Arthur沒有殺死她，作為電影製片人和作家，我會說他不會殺死她。」導演又指很多影迷都會很好奇，好想知道Arthur到底有幾瘋狂？「我相信大多數人都會認為小丑沒有殺了她，我們會理解Arthur只會殺死那些傷害過自己、犯錯的人，而Arthur的鄰居並沒有做過傷害他的事，所以Arthur並沒有殺害對方。」

看過電影《JOKER小丑》後，不少影迷都關心鄰居Sophie的命運。（劇照）

有一幕女鄰居的關鍵戲份被剪

在電影中，鄰居Sophie與小丑最後一次見面的畫面，就是講述小丑經歷了特別艱難的一天後，衝進Sophie的單位，在客廳裡二人見面，但Sophie卻表現得很陌生，證明二人根本沒有約會，之前的一切都是小丑的幻想。

導演指出其實原本有段戲是會對Sophie的命運，定下一個清晰的答案。那段戲的劇本最初是當Arthur上電視接受Murray Franklin採訪時，Sophie是會透過電視機看著節目和發展。如果當初有把這段戲剪進電影，那麼大家就不會再討論Arthur有否殺死Sophie，沒有這個懸念。所以，導演是故意使Sophie的命運，在電影中保持含糊不清。

+ 5 + 4 + 3

而對於有影迷討論，小丑定期要見面的社工（Sharon Washington飾演），其實很大機會也被小丑殺害，導演就沒有為此給出一個確切的答案。但同時也有影迷指出，社工其實沒死，指出她很可能是後來葛咸城瘋人院院長，而小丑往後一直都在瘋人院裡練兵。當然這一切都是個別影迷的解讀，相信導演都是想留返一些空間給大家想想會較好。