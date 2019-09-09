【安眠醫生】「閃靈」細路重返經典酒店　孖妹鬼魂電梯血海重現

由伊雲麥葵格（Ewan McGregor）飾演的成年版Danny相隔近40年，在《安眠醫生》（Doctor Sleep）終極預告中，再次回到兒時那間可怕的酒店。雖然預告只有短短兩分鐘，但導演完美地還原了酒店的面貌，而雙胞胎女鬼再一次邀約Danny與她們一起玩，還要漸漸行近他，非常嚇人及心寒，而同時仍令影迷非常期待，究竟40年後，會有什麼新發展呢？

由Kyliegh Curran飾演的黑人小女孩Abra（左）同樣擁有的「閃靈」力量，而且還是今集惡魔追捕的主要對象。（《安眠醫生》預告擷圖）

《安眠醫生》終極預告長約2分半鐘，相信最吸引影迷的除了是Danny的命運外，就是導演高度還原了Overlook酒店的內部及外部的面貌。預告開頭，見到長大成人的Danny經過一片佈滿雪的馬路，並打開大門。他終於重回昔日讓他留下創傷的酒店，之後回想起當年遇到的可怕事情，並站在那一間小時候劃上「Redrum」房門前探頭窺視，就好像當年父親Jack Torrance一樣。之後影迷就聽到一把熟悉的聲音，好像在迎接Danny的回來。

True Knot是一群吸取「閃靈」能力者能量的惡魔。（《安眠醫生》劇照）

《安眠醫生》終極預告除了充滿回憶外，有不少畫面是關於以吸取「閃靈」能力者能量的惡魔True Knot。由於這班惡魔沒有靈魂，於是他們專門追捕並吞噬擁有「閃靈」力量的人類。而在這次全新預告中，原來他們並非只來追捕Danny，而是一位跟Danny同樣擁有「閃靈」力量的女孩。於是，Danny帶小女孩回到兒時那間充滿闇黑力量的Overlook酒店。之後一幕，Danny遭True Knot首領捉到，她還作勢想吸走他的力量。鏡頭一轉，就變成了血從電梯湧出一幕及雙胞胎女鬼兩幕經典。後者還走近Danny身邊，說出《閃靈》（The Shining）經典對白︰「來跟我們玩，永不要停」最後Danny疑似被True Knot成員圍剿，未知他最終命運如何。

《安眠醫生》完美複製《閃靈》的Overlook酒店

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這幕經典，都在《安眠醫生》內以另一方式重現。（《閃靈》劇照）

莫非Danny的生命都要走到盡頭？（《安眠醫生》預告擷圖）

導演在終極預告公布前，接受外國傳媒《Nerdist》訪問表示︰「True Knot被小說還要可怕」。最後，他續指出，電影會帶大家重回237房間、那間經典綠色浴室及當時Torrance一家所住的酒店上層。導演花足心思帶大家重回Overlook酒店，確實讓影迷非常期待。