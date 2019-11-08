【安眠醫生】導演自爆借用《閃靈》三個鏡頭　做手腳觀眾難發現

近日上映的《安眠醫生》（Doctor Sleep）延續39年前經典驚慄片《閃靈》（Shining）的故事，導演Mike Flanagan曾透露，自小學五年級起已是史提芬京（Stephen King）的超級Fans，花了好些功夫才說服偶像讓他開拍《安眠醫生》。

1980年上映的《閃靈》是影史上一大經典。（電影劇照）

更多《安眠醫生》精彩劇照

+ 8 + 7 + 6

近日導演受訪指，原來《安眠醫生》中有三個鏡頭直接採用《閃靈》的畫面，不過就加了些手腳，當中包括一幕影住峽谷中的島嶼，以及兩部汽車走上峽谷路上的鏡頭。導演透露將這些畫面變成晚上及加上雪，連車款都換埋，所以影迷要察覺並不容易。

重溫《閃靈》精彩場面

+ 3 + 2

有指史提芬京不滿《閃靈》的改編劇本及選角。（電影劇照）

話說回來，史提芬京本身並不喜歡《閃靈》電影，有指他不滿導演史丹利寇比力克改編的版本，認為未能帶出原著的神髓。更甚是，史提芬京不滿積尼高遜扮演的Jack Torrance，將一位本來充滿父愛的爸爸變成喪心病狂的瘋漢，跟原著大不同，而Shelley Duvall飾演的妻子亦太柔弱，不符合書中堅強又獨立的形象。