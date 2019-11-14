【復仇者聯盟4】全新概念圖曝光　鐵甲奇俠、奇異博士可互換武器

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）近日再次成為網上熱話，繼Tony Stark與長大後的女兒對話和黑寡婦與鷹眼在伏米亞跟魁隆戰鬥的兩條刪減片段公開後，電影的概念圖都同時在網上流傳。 當中最吸引的是見到魁隆嬰兒時的樣貌及鐵甲奇俠及奇異博士原來可以互相交換武器。

黑寡婦及鷹眼在伏米亞的刪減片告段近期在網上流出。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在影片的8分21秒，粉絲見到近日才面世，講述黑寡婦與鷹眼在伏米亞拿取靈魂寶石時，竟遇上魁隆軍團攔途截劫的概念圖。而在後一頁，大家就見到雷神及Rocket在聖域界嘗試吸走仍在Jane Foster體內，代表現實寶石的逆能。之後當然還有當時非常震撼的2012年版美國隊長大戰2023年版美國隊長。另外，還有變形俠醫在拿取時間寶石時遇到古一大師的情景。原來當初古一大師的造型是頭戴帽子。

兩位美國隊長大戰這一幕，確實讓影迷非常震撼。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除此之外，在該條影片的12分10秒，大家見到鐵甲奇俠與奇異博士跟烏木喉（Ebony Maw）戰爭。最讓人驚嘆的是，鐵甲奇俠及奇異博士竟然互相換取武器。從概念圖可以見到，奇異博士穿上鐵甲奇俠的盔甲，並使出魔法、而鐵甲奇俠則穿上懸浮鬥篷（Cloak of Levitation）。最終這幕沒有出現，確實非常可惜。

鐵甲奇俠跟奇異博士互相交換武器，這幕應該是不少粉絲樂於見到。（網上圖片）

從這條影片可以見到，大部份電影的概念圖都從未曝光，當中包括「時空攔劫」的裝置、不同角色的多款造型及不同的場景設計等，實在非常壯觀。最後，在該條影片的12分34秒，粉絲還可以見到魁隆嬰兒及少年時的設計圖，確實讓人目不暇給。

電影概念圖原來包括魁隆的嬰兒及少年時期。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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