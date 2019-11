【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠死後畫面再曝光　試映時遭導演一刀剪晒

迪士尼媒體平台Disney+即將公開,而在其公開時更準備了特備節目《Expanding The Universe》,為配合幫迪士尼Plus(Disney+)造勢,Marvel方面都會將電影部分焦點以及彩蛋放在Marvel影集中,近日更有消息傳出《復仇者聯盟4》其中一幕重要刪除畫面將會在迪士尼Plus中有得睇返!

迪士尼媒體平台Disney+即將公開,Marvel方面更準備了特備節目!(官方圖片)

Marvel Studio鉅作《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)雖已告一段落,但自該戲完結後仍有不少幕前幕後花絮流出,加上MCU第4階段快將開啟,想要在此開始前整合好MCU第3階段,再為Disney+造勢,必然少不了不停公開影迷最愛的作品《復仇者聯盟4》的相關畫面。

今日突然爆出嘉芙蓮蘭科本來會出現在《復仇者聯盟4》的截圖。(Twitter圖片)

近日在Twitter瘋傳數張從未見過的《復仇者聯盟4》截圖,本來片段寫有「Deleted Scene With Directors’ Commentary: In the Trench」,當中未有見過的畫面主人公正是羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演的「鐵甲奇俠」(Iron Man)和扮演他長大後的女兒Morgan Stark的嘉芙蓮蘭科(Katherine Langford)。

事實上嘉芙蓮蘭科在《復仇者聯盟4》正片中從未出現,就連最尾列出的演員名單都沒有她的名字,令到她在個人Instagram上被人質疑,相信她本人跟粉絲都一樣傷心。

原先傳出嘉芙蓮蘭科會參演《復仇者聯盟4》時,外界猜測她扮演的是「鷹眼」女兒。(網上圖片)

根據原先的劇本前,Tony Stark在集合了所以寶石後,憑著心靈寶石在另一個世界中遇見他長大後的女兒Morgan Stark,導演羅素兄弟早前提及試映時這幕令觀眾感到困惑,因為嘉芙蓮蘭科從來沒有出現過在任何一個場面,最終他們以另一種震撼方式來跟「鐵甲奇俠」告別,讓他在大戰中犧牲,而在Tony Stark葬禮的上的告別片段,以「我愛她3000」(loved her 3,000)來跟女兒示愛。

相信Marvel都知道影迷等了很久,希望可以看到長大的Morgan和扮演她的嘉芙蓮蘭科,所以今次將會在迪士尼媒體平台Disney+上公開該刪除畫面!

雖然嘉芙蓮蘭科在《復仇者聯盟4》的戲份被全刪,但有指她很大機會會加入《Young Avengers》。(Katherine Langford IG)