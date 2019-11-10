【復仇者聯盟4】外媒爆Marvel新計劃　美國隊長準備再次出場？

六名元祖復仇者成員在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的命運各異，有人歡迎有人愁。其中由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長在交還六顆無限寶石後，以老人形象登場，並把盾牌交給飛隼，算是經歷了完整人生。 然而，當時有好多觀眾都有一個疑問，究竟美國隊長在還寶石的過程中，有沒有遇到什麼事呢？日前有外媒爆料，Marvel Studios有意為影迷解開這謎團。

美國隊長拿起雷神之鎚一幕讓影迷非常激動。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4》結尾，美國隊長利用彭氏粒子（Pym Particles）回到過去，將六顆無限寶石歸還。可是，他進入量子隧道後，卻沒有按原定計劃回來。之後寒冬戰士及飛隼在湖邊看到年老的美國隊長。當時，美國隊長指他留在過去，並與Peggy Carter結婚。最後，他還把自己的盾牌交託給飛隼。之後甚至有粉絲質疑，回到現代的美國隊長或許不是原來的美國隊長，皆因當時美國隊長歸還寶石的過程，電影一直沒有披露。在粉絲不斷詢問下，有外媒指Marvel Studios正計劃回應粉絲的提問。

在《復仇者聯盟4》中，美國隊長大戰2012年版美國隊長。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

外國傳媒引述知情人士消息指，Marvel Studios目前正計劃籌備一部美國隊長歸還寶石的經歷。然而據該名知情人士續稱，目前Marvel Studios最有可能是透過劇集《What If...?》去為粉絲解開這謎團。除此之外，他還指美國隊長將以年老形象，客串劇集《The Falcon and the Winter Soldier》。據了解，這名知情人士曾透露Bill Murray將會回歸參演《Ghostbusters 2020》及《異人族》（Inhumans）將獲得重啟，最後這兩則消息都獲確認。如今這名知情人士表示，Marvel Studios正考慮推出另一條時間線的美國隊長，相信不少紛絲都樂於見到。

年老的美國隊長把盾牌交給飛隼，讓他繼續保護人類的任務。（（IMDb 圖片）

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消息傳出後，有不少粉絲希望另一條美國隊長的時間線是介紹Nomad。當Steve Rogers放棄了美國隊長的的稱號時，曾以Nomad示人，皆因他對政府的信念幻滅，無法幫助需要幫助的人。他以Nomad名義再臨，代表沒有國家的人。而當時的Nomad是神盾局的秘密成員，協助他們完成秘密任務。