【復仇者4】鐵甲奇俠蜘蛛仔重逢原為搞笑　剪接師爆一場戲重拍6次

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）為Marvel Studio 10年集結力作，隨着Disney+平台即將公開上架，有幕後人員公開了不少《復仇者聯盟4》的秘聞，今次更有指「鐵甲奇俠」（Iron Man）和「蜘蛛俠」（Spider-Man）重遇的畫面其實不如正片一樣傷感，竟然是搞笑位！

《復仇者聯盟4》「鐵甲奇俠」和「蜘蛛俠」重逢的場面大概補拍了5至6次。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

日前剪接師Jeffrey Ford向外媒《Slash Film》透露，首次拍攝的版本同樣是「蜘蛛俠」在「鐵甲奇俠」和「小辣椒」的身邊重遇，明明當時「鐵甲奇俠」身受重傷，不過他竟然問「蜘蛛俠」認識「小辣椒」嗎？而「蜘蛛俠」又回應：「很高興認識你！」隨着兩人擁抱。

Jeffrey Ford指出：「其實這本來是設定在大戰中的其實一個可愛場景，但要放在當時的畫面之中卻顯得非常突兀，原先預計他們就像在機場或是其他地方相遇一樣，當時覺得放在這裡是很好、很適合的場景，作為一個小小的喜劇元素。」

劇組當時唯一特別要求只是要在對白中加入「奇異博士告訴蜘蛛俠化灰後的狀況。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除了那一場畫面不應包含喜劇元素外，由於《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）和《復仇者聯盟：終局之戰》是以同時拍攝的形式進行，官方沒有想過「蜘蛛俠」在「鐵甲奇俠」面前化灰一幕，會在《復仇者聯盟3》引起如此大迴響，當時就決定了兩人重逢的場面要再重寫和重拍，讓觀眾感到感動，而且原本拍攝的另一版本有更多角色在同一畫面，但最後覺得這一段只留給兩人即可，當然「鐵甲奇俠」再次見到「蜘蛛俠」的第一個情緒和反應是最重要。

劇組當時沒有想過「蜘蛛俠」在「鐵甲奇俠」面前化灰一幕會引起如此大迴響。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）