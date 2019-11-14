【復仇者聯盟4】黑寡婦另一死法極慘烈　臨死仲要訓身救鷹眼

Marvel Studio鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）近日公開多條刪減片段，除了「鐵甲奇俠」（Iron Man）見到長大後的Morgan Stark外，原來初代「復仇者聯盟」的黑寡婦（Black Widow）有另外一個死去的版本，死法更比正片中慘烈很多！

「黑寡婦」在《復仇者聯盟4：終局之戰》中點都要死。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在正片中，由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的黑寡婦和謝洛美維納（ Jeremy Renner）飾演的鷹眼（Hawkeye）要去Vormir取得靈魂寶石（Soul Stone）。早前編劇Markus和McFeely都有講過，原定要以生命來換取寶石的人其實是「鷹眼」，一來「黑寡婦」能將復仇者聯盟成員帶回來，也算是她人生旅途的盡頭，因為她過去在一個長期受虐待和精神控制的可怕環境之下生活，而當她到達Vormir後，得知自己有能力將家人帶回來的話，令她不惜一切代價的動力將會更大。

當「黑寡婦」和「鷹眼」到達Vormir後，得知兩個只能活一個。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

二來，當「鷹眼」決定去取靈魂寶石是為了黑寡婦時，想到讓鷹眼死去，他則無法再見家人是充滿戲劇性畫面，然而「黑寡婦」在世上沒有親人，只剩復仇者聯盟的成員是她的親人，讓她死去似乎更正確。」

「黑寡婦」身上中了多槍後仍奮力爬向懸崖邊。（影片截圖）

而在近日公開的另一版本，「黑寡婦」和「鷹眼」到達Vormir後，她知道不取得靈魂寶石的話數以十億計的人民將會喪命，同時她也肯定了自己是最適合作出犧牲的人，在兩人理論之際「魁隆」（Thanos）大軍亦同時攻到，本來兩人製訂好作戰計劃，不過黑寡婦卻獨自行動，就在她衝向敵軍之時，身上多處中彈，一路跑到懸崖邊，奮力向前爬，就在掉下去之前都開多一槍救「鷹眼」一命，再自己掉下懸崖，為世人換來靈魂寶石。

+ 16 + 15 + 14

相對之下這個版本的「黑寡婦」之死來得更慘烈和傷感，跟「鐵甲奇俠」都有得比，或許是編劇不希望戲中兩個大高潮位都是初代復仇者聯盟成員的死，在有比較之下改寫令「黑寡婦」死得較為溫和，來突出「鐵甲奇俠」的死和重要性。

點擊下圖睇片