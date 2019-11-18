【神探俏嬌娃】承繼超模母親基因　Ella Balinska變影壇搶手貨

由女導演Elizabeth Banks執導；姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、娜奧美史葛（Naomi Scott）及Ella Balinska主演的《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）在上周終於上映。戲中三位主角中，相信大家對Ella Balinska認識不深。今次《神探俏嬌娃》更是Ella Balinska首次成為女主角。雖然Ella Balinska的人氣不及兩位大家姐，但她的來去並不簡單。

《神探俏嬌娃》由姬絲汀史釗活（左）、Ella Balinska（中）及娜奧美史葛（右）主演，當中Ella Balinska更是首次擔正演出。（《神探俏嬌娃》劇照）

今年23歲的Ella Balinska在倫敦出生，其母親Lorraine Pascale是超模兼飲食節目主持，在BBC的飲食節目在全球超過70個國家播放。至於Ella的父親Count Kazimierz Baliński-Jundziłł是來自波蘭的貴族，也是一位企業家兼爵士音樂家。他擁有1,500英畝，相當於850個足球場的Glendalough House。可見Ella Balinska的身分相當不簡單。可是，Ella Balinska的父母在2000年離婚，結束了5年的婚姻生活。

自小習武的Ella Balinska，今次《神探俏嬌娃》絕對是為她度身訂做。（《神探俏嬌娃》劇照）

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至於Ella Balinska，她的運動細胞在讀書時期已經表露無違。她是一名跑步運動員，她還曾參加過國家一級的田徑比賽。她在2009年至2014年的比賽資料，仍可以在英國田徑比賽網站上看到。她一共參加過18場比賽。除此之外，她也是一名標槍運動員。

Ella Balinska與姬絲汀史釗活相比，大家又喜歡哪類型呢？（《神探俏嬌娃》劇照）

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除了運動出色外，Ella Balinska還曾習武，學習十二種不同形式的武打技術，遠超不少荷里活演員的水平。她在接受《Standard》訪問時表示：「我曾學習不同類型的武術、不同的武器，如刀、劍、盾及刀等。」她續表示：「當你說出一種武器，我或能想出一種使用它的方法。」所以今次她在《神探俏嬌娃》的演出，絕對是為她度身訂造。值得一提，她也剛獲《The Hollywood Reporter》選為「Rising Yonug Stars」，Ella Balinska絕對是明日之星。

由女導演Elizabeth Banks執導的《神探俏嬌娃》，找來三位全新主角演出。（《神探俏嬌娃》劇照）

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