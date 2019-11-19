【褔特決戰法拉利】基斯頓比爾真人同樣正義　探望維權人士引關注

基斯頓比爾（Christian Bale）再有新戲，今次在《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v.Ferrari）飾演傳奇車手Ken Miles，為福特車廠爭一口氣，是車壇的英雄人物。其實自飾演蝙蝠俠後，基斯頓比爾總是予人一副正義感，演這類角色特別有說服力。而現實中，他的正氣亦媲美蝙蝠俠，更曾經因想探望中國的維權人士，盲人律師陳光誠，遭阻攔亦在所不辭。

在電影《極速傳奇：褔特決戰法拉利》，基斯頓比爾飾演脾氣古怪的賽車手。（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》劇照）

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事源於2011年12月，基斯頓正在內地宣傳由張藝謀執導的《金陵十三釵》時，私下主動接觸美國有線新聞網絡（CNN）記者，欲探望當時被軟禁在山東省臨沂市雙堠鎮東師古村，失明維權人士陳光誠律師，他因為致力反對中國政府強制女性墮胎，以及協助受害人而遭軟禁。

基斯頓邀請記者帶路並拍下探訪過程，由於地點遠離北京市區，要乘坐長達八小時的車程。不過此行最終並沒有成功，因為當四人下車正準備步行入陳的住所時，已遭到負責監管的便衣大漢擋路及喝罵，同時亦驚動當地公安，不消數分鐘已有幾十名公安出現增援，期間雙方發生碰撞。

基斯頓比爾夥拍記者前往探望陳光誠。（影片截圖）

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路見不平的基斯頓，此時立即舉起相機拍下眼前情況，並質問他們：「為甚麼我不能探望這位已回復自由身的人？」不過對方只以動作回應，不停揮拳打他手上的相機及其手部。其實自陳光誠於2010年出獄後，一直遭軟禁在山東省，有不少外國傳媒記者、非政府組織成員，甚至市民前往探望都一一被拒，但基斯頓比爾明知會遭阻止，也依然前往，可見他支持朋友的決心。

基斯頓比爾親手把獎項頒給陳光誠。（影片截圖）

其後，在美國駐華大使館協助下，陳光誠有機會去到美國紐約大學擔任訪問學人，並定居於此。到步那年，更獲美國人權組織「人權第一」頒發年度的人權獎（2012 Human Rights Award ），而大會更安排基斯頓比爾任頒獎嘉賓。當陳光誠在基斯頓手上接過獎項，百感交集，當場伏在基斯頓的肩上，耳語幾句後便哭起來，場面令人感動。

