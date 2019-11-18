【蝙蝠俠三部曲】曾計劃開拍第四集　基斯頓比爾親解計劃落空原因

基斯頓比爾近期為其新作《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v. Ferrari）出席宣傳活動，沒料到，焦點意外落在當年的《蝙蝠俠》三部曲。 當年飾演蝙蝠俠的基斯頓比爾（Christian Bale）踢爆，原來當初在《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）後，曾有機會獲得開拍第四集的機會，可惜最後因為導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的堅持，最終讓計劃落空。

由基斯頓比爾主演的《蝙蝠俠》三部曲是不少影迷的至愛。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

由導演基斯杜化路蘭執導；基斯頓比爾主演的《蝙蝠俠》三部曲，成為不少影迷的至愛，特別是《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）。雖然《蝙蝠俠—夜神起義》在2012年上映後，影迷都知道這將會是最後一集。可是「蝙蝠俠」基斯頓比爾在早前接受外國傳媒爆出一則驚人的內幕消息。如果這則消息最終成真的話，未知DC的電影宇宙觀又會如何改變呢？

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當基斯頓比爾成為蝙蝠俠時，曾遭人嘲笑。最終首部電影出爐後，讓嘲笑者大跌眼鏡。（IMDb 圖片）

基斯頓比爾向《Toronto Sun》表示，當拍攝《蝙蝠俠》時，曾遭人嘲笑。他稱：「我知道我們要以新形式示人，但當我向外宣布這消息時，有人曾嘲笑我們。」然而基斯頓比爾續認為，全靠導演的功力，讓嘲笑他們的人大跌眼鏡。他稱：「首要的是導演的承擔，其次是我們從沒有自滿，我們認為每次製作，都只會專心做一部作品。即也是導演經常談論的事。」

除了導演基斯杜化路蘭的拍攝功力外，演員如基斯頓比爾及希夫烈格等演出都不容忽視。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

可是，就是由於專心做好每一部作品，不少電影公司都要求導演添食。基斯頓比爾稱：「他們會問導演，你會想再拍嗎？這部實在太美妙了。」然而，他指出導演總會回覆：「就是這樣，我們不會再有其他機會。」之後，他們在來找導演，最終才促成《蝙蝠俠》三部曲。基斯頓比爾回想導演基斯杜化路蘭的說話：「如果我們有幸拍成三集，我們就會停下來。」他時常跟我說：「第三集之後，我們會一起離開。」

最終，基斯頓比爾（左）在《蝙蝠俠》三部曲後，跟導演基斯杜化路蘭齊齊離開。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

最終在《蝙蝠俠—夜神起義》後，電影公司真的找基斯杜化路蘭第四度執導《蝙蝠俠》電影。然而，他們今次打算從基斯頓比爾入手。他稱：「第四集怎麼樣？我說不可以。我們需堅守導演的夢想，只做到三部曲。」他最後還打趣稱：「這就是為什麼，導演最後離開了。之後我都遭解除蝙蝠俠職務。」