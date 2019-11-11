【褔特決戰法拉利】基斯頓比爾為角色喪減70磅：我真係會收手

荷里活影星基斯頓比爾（Christian Bale）屬好戲之人已是毋庸置疑，多年來他為了不同角色而瘋狂增磅及減肥，將身體當作汽球般漲大又縮水。 在即將上映新片《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）中，為飾演英國傳奇賽車手Ken Miles，而於短時間內喪減70磅，年前已曾揚言要終結這種玩命式演技的他，今次又再放話：「我真係覺得我會收手」。

基斯頓比爾為《極速傳奇：褔特決戰法拉利》喪減70磅。（電影劇照）

講起基斯頓比爾的「變形記」，最令影迷印象深刻的是2004年上映的《迷魂殺陣》（The Machinist），為了演活失眠足足一年的病人，由88kg喪減至55kg，近6呎的他瘦剩棚骨，相當可怖。當年基斯頓拍畢《迷魂殺陣》後，緊接投入《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）的拍攝工作，為了撐得起蝙蝠俠戰衣，在短時間內狂操肌變返86kg。當紮之年的他，演完蝙蝠俠之後，又喪減到61kg拍攝越戰題材電影《重見天日》（Rescue Dawn），幾年間三度幾十磅體重上落，不得不佩服基斯頓的毅力與決心。

重溫基斯頓比爾變肥變瘦過程

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到近年基斯頓傾向需要增磅的角色，包括2013年上映的《騙海豪情》（American Hustle）及去年的《為副不仁》（Vice）。他於前者飾演專業騙徒，暴肥到95kg，戲中盡騷似足懷孕6個月大的貨真價實巨腩；而在後者為了更傳神演繹前美國副總統切尼（Dick Cheney），又再爆肥至220磅。雖然兩片都為基斯頓帶來奧斯卡最佳男主角提名，可惜最終都是無功而還。

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由於《為副不仁》與《極速傳奇：褔特決戰法拉利》的拍攝時間相當接近，為了呈現賽車手的完美身形，基斯頓喪減足足70磅，拍檔麥迪文（Matt Damon）形容他過著僧侶般的刻苦生活，相信他又再駛出一天只吃一個蘋果及一罐吞拿魚肉的瘋狂餐單。

雖然由幾年前起，基斯頓已不下一次講過會放棄這種影響健康的方法演技，但到今時今日，證明他是「口裡說不，身體卻很誠實」，又一次以行動證明他對演技的熱愛與專業精神。