【職業特工隊7】再有Marvel女英雄加盟　仲會破例有超性感演出？

湯告魯斯（Tom Cruise）經典系列作《職業特工隊》（Mission: Impossible），已落實一口氣開拍第7﹑8集，預定會於2021年和2022年上映。較早前在9月份已有消息公布，飾演美國隊長的初戀情人Peggy Carter的希莉艾維（Hayley Atwell）將會加盟，跟湯告魯斯拍住上！昨晚（19日），導演Christopher McQuarrie宣布再有Marvel女超級英雄參演，消息令人非常振奮！

導演Christopher McQuarrie自己公布「螳螂女」Pom Klementieff將會加入《職業特工隊》第7﹑8集。（Twitter截圖）

Marvel電影《銀河守護隊》女超級英雄「螳螂女」Pom Klementieff，將會加入《職業特工隊》第7﹑8集，導演Christopher McQuarrie在個人Twitter上傳一張Pom Klementieff的照片，標記她後再寫下「How do you spell femme fatale?（你怎樣串蛇蠍美人？）」再加上MI78（Mission: Impossible7、8）的Hashtag，即時令人聯想難道Pom Klementieff今次在《職業特工隊》中會有突破性的演出？蛇蠍美人一詞一出，她或許避免不了在大銀幕上有非常性感的一面！

「螳螂女」造型古怪，但其實演員Pom Klementieff是一位氣質美女。（《銀河守護隊》劇照）

不過隨後Pom Klementieff轉發導演Christopher McQuarrie的帖子，並寫下「Mischief: Accepted（惡作劇：接受）」。所謂惡作劇，原來Christopher McQuarrie目前仍在撰寫《職業特工隊》第7﹑8集的劇本，相關的情節尚未透露，Pom Klementieff個角色會係點都未知，但他就肯定是繼Hayley Atwell後，第2位加盟的Marvel演員。

湯告魯斯不斷挑戰自己，為影迷帶來不同的感官刺激。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

去年上映的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible–Fallout，MI6）獲得一致好評，更在全球票房上創下7.91億美元的佳積，整整6套電影跨越了二十多年的時間，可謂是長青系列，《職業特工隊》第7﹑8集預計會在明年開始拍攝，第7集於2021年7月23日上映，而第8集將於2022年8月5日上映。