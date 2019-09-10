【職業特工隊7】「美國隊長」要角加盟　網民：希望有性感演出

由羅素兄弟執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雖然已經告一段落，不過與電影相關的消息卻未停過。其中，在電影尾段，美國隊長與初戀情人「特工卡特」（Peggy Carter）的溫馨結局，是其中一個令大家很感動的情節。 現實中，這位飾演「特工卡特」的英國女演員希莉艾維（Hayley Atwell）身材突出美貌兼備，近日更有指她將會拍住湯告魯斯（Tom Cruise），演出《職業特工隊7》（Mission：Impossible 7，MI7），令影迷相當驚喜。

「美國隊長」多年來對女友的「特工卡特」念念不忘。（劇照）

驕人身材受關注

如果大家是Marvel的影迷，一定不會忘記由2011年就開始在《美國隊長》（Captain America: The First Avenger）中，飾演「美國隊長」女友的「特工卡特」。二人在《復仇者聯盟4》的大結局，都令不少影迷感動。

現年37 歲的英國女演員希莉艾維（Hayley Atwell）現實中也是非常有魅力，身材驕人。近日有指她將會夥拍型男湯告魯斯（Tom Cruise），參演《職業特工隊7》（Mission：Impossible 7，MI7）。

湯告魯斯在《職業特工隊：叛逆之謎》的演出，一如以往令大家拍爛手掌。（Tom Cruise）（劇照）

導演基斯杜化麥戈里（Christopher McQuarrie）日前在社交平台上載一張希莉的照片，更留言問道︰「你選擇接受任務嗎……」照片後方放著「Impossible Mission」的電影文件。雖然未有再透露她將會在《職業特工隊7》飾演甚麼角色，但已經讓不少影迷很期待。有網民更指希莉身材突出，期待她在戲中會有性感演出。

導演基斯杜化麥戈里（Christopher McQuarrie）日前在社交平台上載一張希莉的照片，更留言問道，「你選擇接受任務嗎…」。（christophermcquarrie/IG相片）

暫定2021暑假上映

之後，Hayley亦有在IG上回應：「我願意接受任務，雖然我不是遵守命令的人。」因為出演美國隊長女友「特工卡特」而令Hayley受到影迷留意，相信之後拍住另一型男湯告魯斯，人氣會再急升。

去年上映的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible–Fallout）票房成績超強，在全球收近8億美元（約港幣63億）。除了湯告魯斯一貫的動作場面夠刺激，連戲中的新加盟女主角「白寡婦」（Vanessa Kirby）也火速爆紅，續集暫定會於2021年暑假上映。