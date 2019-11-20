【神探俏嬌娃】重溫歷代成員　至靚俏嬌娃原來係佢！

最近上映的《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angels）已是第3次翻拍這個經典系列，三位女主角都是90後新生代演員。 由1976年電視劇版開始，過去40多年曾出現過多位Angels，當中最為人所熟悉的要數2000年代的金美倫戴雅絲（Cameron Diaz），但最靚一位竟然是人氣最低的，究竟係邊個？小編以下為大家盤點一下歷代俏嬌娃。

1976至1981年劇集版

作為《神探俏嬌娃》系列的始祖，出現過的Angels數目亦最多，第一代成員包括花拉科茜（Farrah Fawcett）、Kate Jackson及Jaclyn Smith，由於每季都有演員退出，逐一換上Cheryl Ladd、Shelley Hack及Tanya Roberts。

第一代Angles要數花拉科茜最出名，雖然她只演了一季，但憑著出眾外貌、燦爛笑容以及標誌性的髮型，令她成為荷里活的性感Icon。

重溫第一代Angels

+ 7 + 6 + 5

2000年電影版

由當時得令的金美倫戴雅絲、Drew Barrymore及劉玉玲（Lucy Liu）主演。首集大收2億6400萬美元票房，3年後推出續集《神探俏嬌娃 2：指環密令》（Charlie's Angels: Full Throttle）同樣收得。

重溫最出名版本

+ 4 + 3 + 2

2011年劇集版

這可謂歷年來最失敗的版本，但最省鏡的Angel卻在這個版本出現！當年三位主角分別為Annie Ilonzeh、Rachael Taylor及Minka Kelly，其中以外表甜美的Minka Kelly最出眾。觀眾對她最深印象的並非其演出，而是跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）幾度分合的一段情，二人早於2007年撻著但很快便分開，5年後再續前緣，可惜關係只維持了一年，到2014年再度復合，但翌年又再分手。

睇睇Minka Kelly有幾靚

+ 20 + 19 + 18

2019年電影版

有別於過去三個版本，新版的Angels形象不再賣弄性感，而是更具力量的女漢子，近年荷里活追求男女平等，女性都可以像男性般勇敢與堅強，其非美色行先的俏嬌娃

更多新版劇照