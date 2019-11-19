【神探俏嬌娃】前任女主角金美倫靚絕90年代　五年前突神秘退隱

新版《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angle）近日上映，找來走中性路線的90後女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）領軍，打造不一樣的「俏嬌娃」。 上一代的女主角金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）是曾經紅極一時的荷里活女神，25年前出道拍第一部戲便驚為天人，但自2014年起便全面退出，究竟係咩原因？

90年代嘅金美倫真係無敵。（電影截圖）

現年47歲的金美倫戴雅絲，入行當演員前是一名模特兒，1993年獲經理人公司推薦，參加占基利（Jim Carrey）主演電影《變相怪傑》（The Mask）的試鏡。經過12輪試鏡後，金美倫獲得人生第一個電影角色，而且一演便是女主角。

點擊下圖睇睇拍第一部戲嘅金美倫有幾正

+ 13 + 12 + 11

金美倫飾演的是一名爵士歌手，金髮、藍眼、甜美笑容加上出眾身材，其性感形象深入民心，自始成為荷里活的性感Icon。《變相怪傑》令金美倫一炮而紅，片約接到冇停手，1997年的《真的想嫁你》（My Best Friend's Wedding），與大姐級的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）爭仔，表現絕不遜色一年後的《情迷索瑪莉》（There's Something About Mary）更是為金美倫度身訂造，「精液Gel頭」一幕成為影迷心目中的經典。

上一代《神探俏嬌娃》幾受歡迎。（電影劇照）

相隔多年仲有重聚。（Getty Images）

到2000年的《神探俏嬌娃》，金美倫已經爬上一線女星之列，之後5年維持每年有3至4部作品面世，金美倫登上事業最高峰。但2000中期開始，金美倫就開始走下坡，年紀漸長美貌不再，加上戲路不廣，後來專注接拍喜劇，無法轉型做實力派演員，到2014年《小安妮》（Annie）上映後，金美倫便幾乎於影圈消失。

呢一幕係永恆經典。（電影劇照）

更多金美倫歷年靚相

+ 14 + 13 + 12

金美倫的圈中好友莎瑪貝理雅（Selma Blair）去年向媒體爆料，指金美倫已決心退出影圈，專心當個幸福人妻。金美倫於2015年初下嫁Band友Benji Madden，過著優哉悠哉的師奶生活，日日行街Shopping修甲。她曾接受媒體訪問談及退休一事，自言前半生的過半時間都活在公眾視線之下，現在想找回屬於自己的生活：「現在花時間在自己身上，用我想要的方式去重返社會，我覺得好OK，當我決定了就不再眷戀拍戲，我做任何事，都要是我熱衷於去做的，不會感到有壓力的。」