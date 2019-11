【神探俏嬌娃】前任女主角金美倫靚絕90年代　五年前突神秘退隱

新版《神探俏嬌娃》(Charlie’s Angle)近日上映,找來走中性路線的90後女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)領軍,打造不一樣的「俏嬌娃」。 上一代的女主角金美倫戴雅絲(Cameron Diaz)是曾經紅極一時的荷里活女神,25年前出道拍第一部戲便驚為天人,但自2014年起便全面退出,究竟係咩原因?

90年代嘅金美倫真係無敵。(電影截圖)

現年47歲的金美倫戴雅絲,入行當演員前是一名模特兒,1993年獲經理人公司推薦,參加占基利(Jim Carrey)主演電影《變相怪傑》(The Mask)的試鏡。經過12輪試鏡後,金美倫獲得人生第一個電影角色,而且一演便是女主角。

金美倫飾演的是一名爵士歌手,金髮、藍眼、甜美笑容加上出眾身材,其性感形象深入民心,自始成為荷里活的性感Icon。《變相怪傑》令金美倫一炮而紅,片約接到冇停手,1997年的《真的想嫁你》(My Best Friend's Wedding),與大姐級的茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)爭仔,表現絕不遜色一年後的《情迷索瑪莉》(There's Something About Mary)更是為金美倫度身訂造,「精液Gel頭」一幕成為影迷心目中的經典。

上一代《神探俏嬌娃》幾受歡迎。(電影劇照)

相隔多年仲有重聚。(Getty Images)

到2000年的《神探俏嬌娃》,金美倫已經爬上一線女星之列,之後5年維持每年有3至4部作品面世,金美倫登上事業最高峰。但2000中期開始,金美倫就開始走下坡,年紀漸長美貌不再,加上戲路不廣,後來專注接拍喜劇,無法轉型做實力派演員,到2014年《小安妮》(Annie)上映後,金美倫便幾乎於影圈消失。

呢一幕係永恆經典。(電影劇照)

金美倫的圈中好友莎瑪貝理雅(Selma Blair)去年向媒體爆料,指金美倫已決心退出影圈,專心當個幸福人妻。金美倫於2015年初下嫁Band友Benji Madden,過著優哉悠哉的師奶生活,日日行街Shopping修甲。她曾接受媒體訪問談及退休一事,自言前半生的過半時間都活在公眾視線之下,現在想找回屬於自己的生活:「現在花時間在自己身上,用我想要的方式去重返社會,我覺得好OK,當我決定了就不再眷戀拍戲,我做任何事,都要是我熱衷於去做的,不會感到有壓力的。」