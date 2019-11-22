【褔特決戰法拉利】Ken Miles太太戲外更性感　19歲出道夠晒青澀

《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford V Ferrari）將賽車界歷史其中一段最振奮人心的真人真事搬上銀幕，上映後口碑極好，無論是否愛車迷，都讚電影超晒班，兩個幾鐘毫無冷場。 戲中除了兩大男主角麥迪文（Matt Damon）與基斯頓比爾（Christian Bale）鬥好戲，主角以外飾演賽車手健邁斯（Ken Miles）太太Mollie Miles的Caitriona Balfe，亦得到許多觀眾的注意。

Caitriona Balfe在戲中飾演賽車手健邁斯（基斯頓比爾飾演）的太太。（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》劇照）

《極速傳奇：褔特決戰法拉利》講述美國著名車手卡羅雪比 (Carroll Shelby) (麥迪文 飾) 因病無奈離開賽道，投身汽車設計，更受命為福特打造前所未有的革命性新款跑車。於是，他邀請最優秀但很難駕馭、脾氣又大的英國車手健邁斯(Ken Miles) (基斯頓比爾 飾) 加入。兩人拍住上，帶給觀眾連場刺激的賽車場面之餘，故事裡也讓大家感受到他們之間的兄弟情、健邁斯與妻兒的感情，絕對是一部包含熱血、友情、夢想又感人的好作品。

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Ken Miles太太好霸氣勁搶鏡

飾演健邁斯(Ken Miles)太太「Mollie Miles」的Caitriona Balfe，在戲中經常鼓勵丈夫，為人善解人意，每當丈夫失意時都給予鼓勵，始終支持他追夢。但同時也是一位有霸氣的太太，尤其當健邁斯與卡羅雪比這對好友起爭執時，Mollie所採取的態度，相信看過電影的觀眾都會有很深刻的印象。

Caitriona Balfe身材高佻，在新片戲份不多，但已經好搶鏡。（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》劇照）

模特兒出身 19歲時好清澀

雖然Caitriona Balfe在新作的戲份不算多，但足以引起大家留意。現年40歲的Caitriona Balfe是一位愛爾蘭人。當年還在讀書的時候就被星探發掘而成為了模特兒，19歲就出道，早前Caitriona更在社交平台分享她當年清澀的模樣，令不少網民都大讚當年初出茅廬的她很有氣質。

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成功轉型做演員

身高178cm的Caitriona注定食這行飯，外型高佻、身材均勻，打扮冷酷或是性感的造型都非常適合，可塑性高。多年來，曾為不少國際品牌，例如Gucci、DKNY、Burberry、Louis Vuitton等做代言。

Caitriona 在26歲左右開始進軍影視界，在2014年啟播的美劇《Outlander》裡，飾演個性鮮明的Claire Fraser而為人熟悉，在2015年憑角色獲得土星獎電視類最佳女主角獎。模特兒出身的Caitriona可說是非常成功地轉型，演技也獲得大家肯定，她也曾在2013年上映的《非常盜》（Now You See Me）演出「Jasmine Tressler」一角。

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