【魔雪奇緣2】原著Elsa極暗黑　冰雪女王拆散情侶仲想監生凍死人

一首洗腦神曲《Let It Go》在全球各地熱播，眨下眼迪士尼動畫《魔雪奇緣》（Frozen）（台譯︰冰雪奇緣）原來已經是6年前的作品。今年電影再推續集，影迷都非常期待。不過，原來這套合家歡的溫馨動畫《魔雪奇緣》，其原型故事竟然非常恐怖，「冰雪女王」暗黑又邪惡，手段更心狠手辣。

相隨6年後，《魔雪奇緣》推出續集，今次繼續講Elsa同Anna之間的姊妹情。（《魔雪奇緣2》劇照）

《魔雪奇緣》2013年上映後，熱爆全球，不只小朋友都爭住要扮Elsa和Anna，連大人都被它的神曲洗晒腦，無人不識。但原來《魔雪奇緣》這部講述姊姊情、友誼的溫馨故事，其原型故事是來自安徒生的《冰雪女王》（The Snow Queen），故事圍繞一對青梅竹馬的好友Kai與Gerda，而《冰雪女王》也是安徒生童話中篇幅最長，人物最多的故事之一。

今集會集中講Elsa點解會有神奇的魔法力量。（《魔雪奇緣2》劇照）

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被魔鏡碎片插中 人會變得無良知

《冰雪女王》這個原著的故事講述在很久以前，有一個惡魔打造了一個魔鏡，這塊魔鏡照不到好的事情，只能看到壞的方向。任何人如果站在那鏡子前，只會照出自己心裡最醜惡的一面。於是，這個魔鬼帶著鏡子去作弄人，好人變壞人、把天使都變成怪物。

有一次惡魔打破了鏡子，碎片散落四周。如果人類被這些碎片插中，特別是人類的眼睛或心裡，他們就會變得無情、無義、無良知，心腸瞬間變得邪惡。

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冰雪女王拆散一對青梅竹馬

而故事的主角是一對青梅竹馬的小情人Kai和Gerda，是由細玩到大的鄰居，他們就是其中一個受害者。一場暴風雪，Kai的心臟及眼睛都被魔鏡的碎片刺傷，他從此變得冷酷，無論看到任何人或事，Kai只會看到最惡劣的一面。而冰雪女王就趁機擄走了Kai，並以她的吻令他完全忘記Gerda。

《魔雪奇緣》的原型故事是來自安徒生的《冰雪女王》（The Snow Queen）。（網上圖片）

女王心狠手辣 綁架擄走男生後仲想用冰凍死佢

Kai被冰雪女王捉走之後，村民都以為他死了，只有Gerda深信他沒有死，她決心要去尋找Kai的下落。一路上，她被打劫，但劫匪聽過她的故事後深受感動，甚至獲得一隻馴鹿帶路，帶她去尋找捉走Kai的冰雪女王。

Gerda千辛萬苦終於到達冰雪宮殿後，卻發現皇宮布滿雪花機關。另一邊廂，女王要求Kai用冰拼出「eternity」這個字才放他走，但他因為心腸冰冷未能做到，而完成不了女王的指令，最後更被冰封。

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Gerda知道Kai被凍僵，差不多變成冰塊，傷感得痛哭起來，結果她的愛融化了Kai的心，魔鏡的碎片也流走了，最後大團圓結局，連女王都覺得很感動，放走了這對小情人。隨着春夏天的到來，這對青梅竹馬過著幸福快樂的生活。