【魔雪奇緣2】首波影評驚爆勁催淚　場面到音樂精彩度係首集兩倍

2013年全球狂掃12.76億美元票房的《魔雪奇緣》（Frozen）時隔6年終於迎來續集《魔雪奇緣2》（Frozen II），外媒指出迪士尼今年極有可能憑着《魔雪奇緣2》達成年賺100億美元票房的壯舉，有指新歌《Into The Unknown》亦很大機會成為下一首《Let It Go》洗腦神曲，電影將於11月23日香港上映。

有指愛莎今集能力會大大增加。（《魔雪奇緣2》劇照）

電影在試映中的反映甚好，續集繼續有愛莎、安娜、基斯托夫和小白等人，從網上看到外媒對該戲的反應就知道他們將會開展一段刺激、黑暗、複雜但又愉快的旅程。

外媒Moviefone的Drew Taylor在Twitter上表示︰「喜歡《魔雪奇緣2》，這是個更黑暗、更複雜的故事，而在情感上更加成熟，能延續了你對第一集所有的喜愛，保持了原作的元素之餘更有所提昇，是套華麗的動畫！」

外媒大讚續集依然能帶出震撼感！（《魔雪奇緣2》劇照）

「從沒想過我需要一個《魔雪奇緣》的續集」

另外Atom Tickets的Alisha Grauso也有在Twitter上分享︰「《魔雪奇緣2》令人嘆為觀止，非常漂亮，並賦予角色所對應的力量，我至少哭了3次，從故事的開頭到最尾，從愛莎裙子上最後的一根線都能看得出對她的關懷和愛，還有一個好消息，愛莎團隊當中每個人都會有solo的時候！」

而作家Ben Mekler更誇張到公開認錯：「《魔雪奇緣2》是很罕見能超越原作的續集，範圍是驚人的兩倍，動作是驚險的兩倍，自相殘殺的悲慘程度是兩倍，歌曲的吸引的程度是兩倍。從沒想過我需要一個《魔雪奇緣》的續集，但事實證明我是非常非常的錯。」