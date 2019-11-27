【神探白朗】古巴美女Ana de Armas急速上位　成新一代邦女郎

近日上映的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）演員陣容強勁，當中包括兩大巨星「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與「占士邦」丹尼爾格力（Daniel Craig）。 云云角色之中，飾演看護的古巴女星Ana de Armas雖然並非佔戲最重，但憑著亮眼外型亦夠搶眼，而這位演員正在上位中，未來有望爆紅！

Ana de Armas努力在荷里活往上爬，幾年時間內就獲得好成績。（Getty Images）

現年31歲的Ana de Armas，早於12歲時便立志要當演員，後來入讀古巴國家戲劇學院，接受正統的演技練，為未來入行鋪路。Ana de Armas於2006拍攝第一部電影《Una rosa de Francia》，在家鄉發展近10年才進軍荷里活，苦練英語拍攝《夜半女敲門》（Knock Knock），飾演其中一位玩殘奇洛李維斯（Keanu Reeves）的變態索女。

2006年正式入行拍戲。（電影劇照）

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Ana de Armas在荷里活發展得順風順水，前年上映的《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）的演出令人留下深刻印象，亦令她成功打入商業大片市場。除了《神探白朗：福比利大宅謀殺案》外，Ana de Armas亦成為新一代「邦女郎」，參演明年4月上映的第25部占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die），還有擔正主演瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）傳記片《Blonde》，飾演這位一代性感女神。

首部荷里活電影《夜半女敲門》的性感造型相當亮眼。（電影截圖）

同奇洛李維斯Friend咗。（Ana de Armas Instagram）

在古巴出生的Ana de Armas擁有西班牙血統，五官深邃還有一副好身材，一雙大眼睛尤其攝人，原來她天生就有虹膜異色症（Heterochromia），綠色眼珠中間混雜啡色及深啡色點點，令其雙眼有一種與別不同的魅力。Ana de Armas曾受訪憶述，當年隻身到荷里活發展時挨過一段苦日子，與朋友合租房間瞓埋同一張床，一邊學英文一邊試鏡，「我很清楚自己為何而來，我不是來考取英文學位的」。

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