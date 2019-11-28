【葉問4】甄子丹稱告別功夫片　批評昆頓塔倫天奴侮辱李小龍

《葉問4》將於今年聖誕檔上映，作為系列的最後一部，影迷都好期待今集葉問殺到去美國大戰洋人。 劇組昨日在北京舉行發佈會，甄子丹、吳樾及陳國坤等主演齊齊現身，期間丹爺宣布《葉問4》將會是他主演的最後一部功夫片，告別這個經典角色。

甄子丹不單告別葉問，更要告別功夫片。（視覺中國）

席間甄子丹在木人樁上寫下「再會」二字，並來一個深情擁抱，寓意要徹底告別葉問一角，他表示拍了三十多年電影，第一部就是功夫片，未來想有點不一樣：「《葉問》不僅深受觀眾的喜愛，獲得市場認可，也改變了大家對我的印象，很榮幸也很感恩。但是我作為演員必須要不斷往前走，這才是演戲最大的意義。感謝《葉問》系列，我希望它可以在中國電影歷史上書寫寶貴的一頁，我會在演員之路上繼續探索。」

甄子丹跟陳國坤在台上重演葉問與李小龍一幕。（視覺中國）

陳國坤向丹爺拜師。（視覺中國）

除了丹爺之外，《葉問4》的另一亮點就是陳國坤飾演的李小龍正式登場，丹爺提到早前上映的昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time In Hollywood）中，所塑造的李小龍形象引起爭議，他如此回答：「這部電影這樣吐槽、貶低李小龍，有點不尊重。我希望我們這部電影把李小龍最正面、最正確的一面展示出來。」