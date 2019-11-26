【葉問4】《奇異博士》Scott首戰甄子丹：詠春招式令我大吃一驚

甄子丹主演、葉偉信執導的《葉問》系列《葉問4：完結篇》，由第一集「我要打十個」到第二集「圓桌大戰」，甚至上集與Mike Tyson的「三分鐘對戰」，屢創動作場面經典。來到最終回，電影公司找來參與過《奇異博士》的英國動作演員Scott Adkins參與演出，而跟丹爺激戰一幕，更令他大吃一驚。

甄子丹對每個動作都參與其中，設計到最好。（《葉問4》劇照）

講到今集的賣點，甄子丹透露會同時加入太極、空手道、自由搏擊等格鬥技，令觀眾耳目一新。甄子丹：「八爺屬於大師級，設計上完全不擔心，一定有新元素給你。」而今次對甄子丹一大挑戰，是要跟身形比他大一個碼，曾參與MARVEL系列電影《奇異博士》的英國動作演員Scott Adkins交手。

由於是重頭戲，葉問要耍出渾身解數，所有招牌動作都會在這一幕穿插，包括連環閃電拳、扣頸、飛腳、批肘等。得知今次合作，Scott都十分興奮，原來他一直是甄子丹動作電影的粉絲，所以收到邀請時二話不說答應演出。Scott︰「《葉問》系列毫無疑問是最好的功夫動作電影，當我參與其中，見識到甄子丹的速度、動作、詠春招式完全令我大吃一驚。」Scott更直言其中一場，八爺叫二人先過兩招，Scott才出拳反攻，但最後甄子丹的速度太快，他一出手，Scott下意識已經擋了。